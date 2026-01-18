Tras el anuncio por parte de la Casa Blanca de la conformación de los organismos que administrarán el enclave tras el fin de la ofensiva en Gaza, Israel lanzó una firme crítica: cuestionó el panel ejecutivo que operará bajo la Junta de Paz, presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sábado, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló: “El anuncio sobre la composición del Directorio Ejecutivo de Gaza, que está subordinado a la Junta de Paz, no fue coordinado con Israel y contradice su política”. “El primer ministro instruyó al ministro de Relaciones Exteriores a contactar al secretario de Estado de EE.UU. sobre este asunto”, añadió.

Este panel en particular, conocido como Directorio Ejecutivo de Gaza, incluye a miembros del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el enviado del presidente Trump, Steve Witkoff, y su yerno y asesor, Jared Kushner. También forma parte el ex primer ministro británico Tony Blair.

El directorio estará integrado además por el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; y el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad.

Completan la lista la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la política neerlandesa Sigrid Kaag.

Relacionado TRT Español - EE.UU. confirma miembros de la “Junta de Paz” y directorio ejecutivo para avanzar en plan para Gaza

Sin críticas directas a la Junta de Paz

Israel no se refirió de momento a la Junta de Paz, que Trump presidirá. El organismo está integrado también por Witkoff, Kushner y Blair, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el asesor político estadounidense Robert Gabriel.

No obstante, el número de integrantes podría ampliarse. La crítica pública de Israel a su principal aliado, Estados Unidos, por el directorio se produjo mientras líderes de Egipto, Türkiye, Argentina, Canadá, Paraguay y Jordania informaron que fueron invitados a sumarse a la Junta de Paz.

En Türkiye, un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan indicó que se le pidió convertirse en “miembro fundador”. En Canadá, un alto asesor del primer ministro Mark Carney dijo que tenía la intención de aceptar la invitación de Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que El Cairo estaba “estudiando” la solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se una. Desde Jordania, el gobierno anunció que había recibido la invitación.

En tanto, el presidente argentino Javier Milei compartió en X una imagen de la carta de invitación y escribió que será “un honor” participar de la iniciativa. También el presidente paraguayo, Santiago Peña, fue invitado y dijo asumir “con honor la responsabilidad”.

Relacionado TRT Español - Trump invita al presidente turco Erdogan a integrar la Junta de Paz para Gaza como miembro fundador

Comienza a funcionar el comité palestino

Los movimientos de Israel se produjeron después de que el comité palestino de tecnócratas –denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) y también contemplado en el acuerdo de alto el fuego promovido por Trump desde octubre– comenzara su actividad con una primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner.

El comité fue establecido en el marco del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente Trump desde octubre y tiene como objetivo gobernar Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz.

El jefe del comité, Ali Shaath, asumió formalmente sus funciones y afirmó que su primera medida fue adoptar y firmar la declaración de misión del organismo. “Hoy, como mi primer acto oficial, adopté y firmé la Declaración de Misión del NCAG, reafirmando nuestro mandato de gobierno y nuestros principios operativos”, escribió Shaath el sábado por la noche en la red social X.