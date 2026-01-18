Tras el anuncio por parte de la Casa Blanca de la conformación de los organismos que administrarán el enclave tras el fin de la ofensiva en Gaza, Israel lanzó una firme crítica: cuestionó el panel ejecutivo que operará bajo la Junta de Paz, presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El sábado, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló: “El anuncio sobre la composición del Directorio Ejecutivo de Gaza, que está subordinado a la Junta de Paz, no fue coordinado con Israel y contradice su política”. “El primer ministro instruyó al ministro de Relaciones Exteriores a contactar al secretario de Estado de EE.UU. sobre este asunto”, añadió.
Este panel en particular, conocido como Directorio Ejecutivo de Gaza, incluye a miembros del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el enviado del presidente Trump, Steve Witkoff, y su yerno y asesor, Jared Kushner. También forma parte el ex primer ministro británico Tony Blair.
El directorio estará integrado además por el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; y el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad.
Completan la lista la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la política neerlandesa Sigrid Kaag.
Sin críticas directas a la Junta de Paz
Israel no se refirió de momento a la Junta de Paz, que Trump presidirá. El organismo está integrado también por Witkoff, Kushner y Blair, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el asesor político estadounidense Robert Gabriel.
No obstante, el número de integrantes podría ampliarse. La crítica pública de Israel a su principal aliado, Estados Unidos, por el directorio se produjo mientras líderes de Egipto, Türkiye, Argentina, Canadá, Paraguay y Jordania informaron que fueron invitados a sumarse a la Junta de Paz.
En Türkiye, un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan indicó que se le pidió convertirse en “miembro fundador”. En Canadá, un alto asesor del primer ministro Mark Carney dijo que tenía la intención de aceptar la invitación de Trump.
El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que El Cairo estaba “estudiando” la solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se una. Desde Jordania, el gobierno anunció que había recibido la invitación.
En tanto, el presidente argentino Javier Milei compartió en X una imagen de la carta de invitación y escribió que será “un honor” participar de la iniciativa. También el presidente paraguayo, Santiago Peña, fue invitado y dijo asumir “con honor la responsabilidad”.
Comienza a funcionar el comité palestino
Los movimientos de Israel se produjeron después de que el comité palestino de tecnócratas –denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) y también contemplado en el acuerdo de alto el fuego promovido por Trump desde octubre– comenzara su actividad con una primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner.
El comité fue establecido en el marco del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente Trump desde octubre y tiene como objetivo gobernar Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz.
El jefe del comité, Ali Shaath, asumió formalmente sus funciones y afirmó que su primera medida fue adoptar y firmar la declaración de misión del organismo. “Hoy, como mi primer acto oficial, adopté y firmé la Declaración de Misión del NCAG, reafirmando nuestro mandato de gobierno y nuestros principios operativos”, escribió Shaath el sábado por la noche en la red social X.
Indicó que el trabajo comenzará desde El Cairo y luego se trasladará a Gaza para implementar un plan urgente de ayuda. Shaath señaló que el NCAG está “autorizado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y por el Plan de Paz de 20 puntos del presidente Donald J. Trump”, y que su tarea es convertir el período de transición en “una base para una prosperidad palestina duradera”.
Agregó que el comité operará “bajo la guía de la Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump, y con el apoyo y la asistencia del Alto Representante para Gaza”. Este último fue anunciado el sábado: el ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov fue designado Alto Representante y actuará como enlace entre la Junta de Paz y el comité de tecnócratas que administrará el enclave.
“Nuestra misión es reconstruir Gaza no solo en infraestructura, sino también en espíritu”, afirmó Shaath.
Integrantes del comité
Shaath anunció formalmente los nombres de los miembros del comité. En declaraciones al canal estatal egipcio Al-Qahera News, indicó que incluye al ingeniero Ayed Abu Ramadan, a cargo de economía, comercio e industria; Abdel Karim Ashour, agricultura; Ayed Yaghi, salud; el ingeniero Osama Al-Saadawi, vivienda y tierras; y Adnan Abu Warda, justicia.
El general de división Sami Nasman estará a cargo del área de interior y seguridad interna. Ali Barhoum supervisará municipios y agua; Bashir Al-Rayes, finanzas; Hanaa Terzi, asuntos sociales; Jabr Al-Daour, educación; y el ingeniero Omar Al-Shamali, telecomunicaciones.
“Anunciamos desde El Cairo un comité que viene a servir a nuestro pueblo, con el objetivo de aliviar el sufrimiento humanitario y mejorar las condiciones de vida de los palestinos en Gaza”, concluyó Shaath.
Un bebé muere de frío en Gaza, en medio de restricciones a la ayuda
Pero, en paralelo, la situación en Gaza sigue siendo desesperante. Un recién nacido palestino murió por frío extremo en el sur del enclave, lo que vuelve a exponer la gravedad de las condiciones de vida. El escenario se ve agravado por el incumplimiento de Israel de sus compromisos del alto el fuego, que sigue costando vidas civiles meses después de que la ofensiva debía haberse aliviado.
Fuentes médicas del hospital Nasser, en Jan Yunis, informaron que Aisha Ayesh al-Agha, de 27 días de vida, murió el sábado a causa del frío intenso. Con este caso, ya son ocho los niños fallecidos por las condiciones invernales desde el inicio de la temporada, según el Ministerio de Salud de Gaza.
La muerte de la beba ocurre mientras cientos de miles de palestinos continúan desplazados, viviendo en tiendas o en edificios estructuralmente inseguros. De acuerdo con la Oficina de Medios de Gaza, la ofensiva israelí destruyó alrededor del 90% de la infraestructura civil del enclave.
Pese a la primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, Israel no cumplió obligaciones fundamentales. Entre ellas, la reapertura de pasos y el ingreso suficiente de alimentos, insumos médicos, combustible y materiales de abrigo al enclave.
Funcionarios palestinos señalan que estas restricciones profundizaron el sufrimiento humanitario y dejaron a las familias sin medios para proteger a los niños del duro invierno.
Las tormentas recientes agravaron la crisis. Destruyeron tiendas de desplazados, inundaron campamentos y provocaron el colapso de edificios ya debilitados por los bombardeos israelíes, en algunos casos atrapando a personas bajo los escombros.
Palestinos acusan a Israel de violar de forma reiterada el alto el fuego, que siguió a una ofensiva que asesinó a más de 71.000 personas —en su mayoría mujeres y niños— y dejó más de 171.000 heridos desde octubre de 2023. Desde el inicio de la tregua, al menos 464 palestinos murieron y cerca de 1.280 resultaron heridos en ataques israelíes continuados, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Agencias humanitarias advierten que, sin un acceso irrestricto a la ayuda y sin refugios adecuados, las muertes evitables —especialmente entre los niños— continuarán.