El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará a Ankara, la capital de Türkiye, como parte de su viaje anual de “solidaridad”, con motivo del mes bendito musulmán de Ramadán, informó el martes su portavoz.

“Como saben, cada año el secretario general realiza una visita de solidaridad por Ramadán. Este año viajará a Türkiye, a la capital Ankara, para rendir homenaje a la extraordinaria generosidad del pueblo turco durante muchos años”, dijo Stephane Dujarric en una conferencia de prensa, y añadió que Guterres partirá el martes por la tarde.

Al recordar la hospitalidad de Türkiye hacia “millones de personas obligadas a huir de la violencia y la persecución”, Dujarric señaló que Guterres se reunirá durante su viaje con representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan para apoyar a los refugiados en el país.

“Türkiye ha brindado refugio y apoyo, acogiendo a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, con cerca de 2,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo, incluidos más de 2,3 millones de sirios”, destacó Dujarric.