TÜRKİYE
2 min de lectura
El jefe de la ONU emprenderá un “viaje de solidaridad por Ramadán” a Türkiye
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, rendirá homenaje a la extraordinaria generosidad del pueblo turco a lo largo de los años.
El jefe de la ONU emprenderá un “viaje de solidaridad por Ramadán” a Türkiye
El jefe de la ONU se prepara para emprender un "viaje solidario de Ramadán" a Ankara, Türkiye. / AA
hace 12 horas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará a Ankara, la capital de Türkiye, como parte de su viaje anual de “solidaridad”, con motivo del mes bendito musulmán de Ramadán, informó el martes su portavoz.

“Como saben, cada año el secretario general realiza una visita de solidaridad por Ramadán. Este año viajará a Türkiye, a la capital Ankara, para rendir homenaje a la extraordinaria generosidad del pueblo turco durante muchos años”, dijo Stephane Dujarric en una conferencia de prensa, y añadió que Guterres partirá el martes por la tarde.

Al recordar la hospitalidad de Türkiye hacia “millones de personas obligadas a huir de la violencia y la persecución”, Dujarric señaló que Guterres se reunirá durante su viaje con representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan para apoyar a los refugiados en el país.

“Türkiye ha brindado refugio y apoyo, acogiendo a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, con cerca de 2,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo, incluidos más de 2,3 millones de sirios”, destacó Dujarric.

RECOMENDADOS

Durante su visita, Guterres también recibirá el Premio Internacional de la Paz Atatürk, que aceptará en nombre del personal de la ONU en todo el mundo.

Asimismo, el secretario general tiene previsto mantener reuniones con el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, añadió el portavoz.

RelacionadoTRT Español - Erdogan a Zelenskyy: negociaciones de paz en Ucrania no deben verse afectadas por la guerra de Irán
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel aprovecha el cambio de atención global para sabotear la solución de dos Estados: Erdogan
El "principal objetivo" es mantener a Türkiye fuera de la guerra de Irán: presidente Erdogan
Interceptan otro misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
Türkiye despliega seis cazas F-16 en la República Turca de Chipre del Norte ante escalada regional
Türkiye intensifica contactos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán, dice ministro Fidan
Cómo Türkiye está emergiendo como una voz de sensatez en la guerra con Irán
Türkiye prolonga suspensión de vuelos a varios países de Oriente Medio por el conflicto regional
Erdogan advierte que las tensiones en Oriente Medio han alcanzado un “nivel aterrador”
Erdogan insta a fortalecer la cooperación defensiva de la OTAN en llamada con Macron
Presidente Erdogan critica ataque con drones a Azerbaiyán en llamada con su homólogo Aliyev
Türkiye reitera “su derecho a responder a actos hostiles” para protegerse ante escalada regional
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Türkiye no escatima esfuerzos para proteger sus fronteras y su espacio aéreo: Erdogan
Türkiye convoca al enviado iraní y protesta por misil que se dirigía hacia su espacio aéreo
Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan
Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Ministro turco Fidan mantiene intensos diálogos en medio de la ofensiva de EE.UU.-Israel contra Irán
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales