El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a integrar, como miembro fundador, la recientemente anunciada “Junta de Paz” para Gaza.

“El 16 de enero, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador de la Junta de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, a convertirse en miembro fundador de la Junta de Paz”, afirmó Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, en una publicación en la red social turca NSosyal.

Duran señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Resolución 2803, respaldó el plan integral para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza, presentado por Trump y que dio lugar a un alto el fuego. En ese marco, agregó, se están creando la Junta de Paz y sus organismos con el objetivo de garantizar la seguridad y la reconstrucción de Gaza.

Hasta el momento, la Casa Blanca había confirmado que la junta presidida por Trump contaba con siete miembros fundadores: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga. Completan este núcleo inicial el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor político estadounidense Robert Gabriel.

Segunda fase del alto el fuego en Gaza

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció el miércoles el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump para poner fin a la ofensiva en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la siguiente etapa de su plan comenzó “oficialmente”.