Trump invita al presidente turco Erdogan a integrar la Junta de Paz para Gaza como miembro fundador
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para integrar la Junta de Paz para Gaza como miembro fundador, informó el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.
Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan. Foto de Archivo. / AP
hace 41 minutos

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a integrar, como miembro fundador, la recientemente anunciada “Junta de Paz” para Gaza.

“El 16 de enero, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador de la Junta de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, a convertirse en miembro fundador de la Junta de Paz”, afirmó Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, en una publicación en la red social turca NSosyal.

Duran señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Resolución 2803, respaldó el plan integral para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza, presentado por Trump y que dio lugar a un alto el fuego. En ese marco, agregó, se están creando la Junta de Paz y sus organismos con el objetivo de garantizar la seguridad y la reconstrucción de Gaza.

Hasta el momento, la Casa Blanca había confirmado que la junta presidida por Trump contaba con siete miembros fundadores: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; y el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga. Completan este núcleo inicial el director de Apollo Global Management, Marc Rowan, y el asesor político estadounidense Robert Gabriel.

Segunda fase del alto el fuego en Gaza

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció el miércoles el inicio de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump para poner fin a la ofensiva en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la siguiente etapa de su plan comenzó “oficialmente”. 

“Como presidente de la Junta de Paz, respaldo a un Gobierno Tecnócrata Palestino recientemente designado, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su período de transición”, indicó. “¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro pacífico!”, añadió.

Trump también dijo que se alcanzará un “acuerdo integral de desmilitarización” con Hamás, con el apoyo de Egipto, Türkiye y Qatar.

“Junta de Paz”

Además de la Junta de Paz, la Casa Blanca anunció la creación de un directorio ejecutivo para apoyar la gobernanza y la prestación de servicios del organismo.

Este cuerpo estará integrado por el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el enviado especial de Trump Steve Witkoff; el yerno y asesor Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair, el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi y el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad. También integran el directorio la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay, y la política neerlandesa Sigrid Kaag.

Tanto los miembros fundadores de la Junta de Paz como el directorio ejecutivo que la respaldará fueron anunciados este viernes por la Casa Blanca. En un comunicado, también detalló que el ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov fue designado Alto Representante de la Junta para Gaza, y que Jasper Jeffers, comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, fue designado para comandar la Fuerza Internacional de Estabilización.

FUENTE:TRT Español y agencias
