Apenas pasan de las 5:00 de la mañana y aún está oscuro. Los 7 grados Celsius hacen que los dedos se entuman y la tierra húmeda se adhiera a los zapatos. En la parcela de doña Genoveva Pérez, en Doxey, estado de Hidalgo en México, cientos de flores de cempasúchil﻿ cubiertas de rocío despliegan un aroma entre afrutado y herbáceo que pronto llegará a millones de hogares mexicanos durante el Día de Muertos, una tradición con más de 500 años de historia.

​​Esta festividad, que se celebra entre el 1 y 2 de noviembre, busca honrar a sus difuntos con altares decorados, donde el cempasúchil es un elemento esencial. La venta de estas flores genera una derrama económica de casi 5 millones de dólares, con estados como Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo como principales productores, según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura.

Doña Genoveva, de 55 años, lleva siete años dedicándose a esta labor. Desde junio, comienza la siembra para que, en las mañanas frías de finales de octubre como la de hoy, pueda cortar los ramos cuya venta sostendrá a su familia y, a veces, a cinco trabajadores más.

“Es un trabajo duro, pero lo hacemos con amor, porque de esta tierra y estas flores depende la economía de nuestras familias. Más que un cultivo, es un legado para nuestros hijos y nietos”, dice doña Genoveva a TRT Español, pocos días antes de iniciar la cosecha que llegará a la Ciudad de México.

Flor guía para los muertos que vuelven





La flor de cempasúchil﻿ es mucho más que un adorno: tiene un profundo significado cultural que ha perdurado por siglos. María del Carmen López, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señala que es un símbolo clave del Día de Muertos, especialmente en comunidades con fuerte presencia indígena.

Originaria de México y Centroamérica, su nombre nace del náhuatl Cempohualxochitl﻿, que significa “veinte flores” o “varias flores”. Según la creencia popular, iluminan el camino y guían a las almas de los difuntos para que encuentren el altar donde los esperan sus familiares.

Desde la madrugada del 1 de noviembre, cuando se cree que llegan las almas de los niños, hasta el mediodía del 2 de noviembre cuando llegan los adultos, su presencia es constante. Los pétalos forman tupidos caminos que guían a las ánimas hasta las ofrendas y facilitan el tan añorado encuentro entre vivos y muertos.

Por otro lado, códices antiguos como el Florentino y el Badiano documentan que las flores de cempasúchil no solo tienen un valor ornamental, sino que también se han utilizado desde tiempos ancestrales como repelente de insectos, pigmento natural para textiles, bactericida y medicina tradicional.

Lo que hay detrás de cada ramo de cempasúchil﻿





Doña Genoveva y sus hijos —Érika (29), Magaly (25) y Osvaldo Rodríguez (13)— se preparan con machetes en mano para cortar las matas de cempasúchil﻿ que han crecido durante meses en su parcela. Con cuidado, hacen ramos de 30 a 40 flores naranjas, amarillas y una que otra “verde limón”. En unas tres horas, ensamblan casi 50 ramos que serán distribuidos en la Ciudad de México mediante el proyecto Jóvenes Artesanos , que promueve el arte de los pueblos indígenas, y que desde hace seis años realiza esta función.

En México existen entre 30 y 35 variedades de cempasúchil﻿. La familia de Pérez cultiva el criollo, que se distingue por sus tallos grandes y tiene cepas macho —que tiene entre 10 y 12 pétalos— y hembra —que es más esponjada y con más pétalos—, así como otra variedad llamada molito, que combina los colores rojo y naranja.

El proceso comienza con la preparación del terreno: se barbecha y rastrilla un cantero de aproximadamente ocho a diez metros cuadrados, donde se afloja y limpia la tierra para sembrar la semilla de cempasúchil﻿. “Encima echamos tierra fina que colamos con un ayate (tela hecha con fibra de maguey) para que quede esponjosa y pueda germinar sin problemas”, explica doña Genoveva.