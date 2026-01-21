El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino este miércoles en el Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, donde abordó cuestiones que fueron desde Venezuela y Groenlandia hasta Europa, Canadá y la guerra en Ucrania.

En primer lugar, Trump se refirió a Venezuela y aseguró que el país podría registrar un fuerte aumento de ingresos en los próximos meses gracias a la cooperación con Estados Unidos y a la entrada de grandes compañías energéticas.

“Venezuela fue un lugar increíble durante muchos años, pero luego adoptaron malas políticas. Hace 20 años era un gran país y ahora tiene problemas, pero los estamos ayudando”, afirmó.

En esa misma línea, el mandatario insistió en que la mejora económica será inmediata. “Van a ganar más dinero del que han ganado en muchísimo tiempo. A Venezuela le va a ir fantásticamente bien. En los próximos seis meses, Venezuela va a ganar más dinero que en los últimos 20 años. Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros. Es increíble”, añadió.

A continuación, Trump volvió a insistir en su interés por Groenlandia y pidió abrir negociaciones inmediatas para su adquisición, al asegurar que solo Estados Unidos puede garantizar su defensa y desarrollo.

“Tengo un respeto enorme tanto por el pueblo de Groenlandia como por el de Dinamarca. Un respeto enorme. Pero todos los aliados de la OTAN tienen la obligación de ser capaces de defender su propio territorio, y la realidad es que no hay ningún país ni grupo de países en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia salvo Estados Unidos”, afirmó.

En este contexto, el presidente sostuvo que Groenlandia es clave para la seguridad nacional estadounidense y para Europa.

“Es únicamente Estados Unidos quien puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este enorme bloque de hielo, desarrollarlo, mejorarlo y convertirlo en algo beneficioso para Europa, seguro para Europa y bueno para nosotros”, sostuvo.

Sobre esa base, Trump vinculó su planteamiento a la necesidad de iniciar conversaciones formales.

“Y esa es la razón por la que estoy buscando negociaciones inmediatas para volver a debatir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, añadió.

“No usar la fuerza”

No obstante, el presidente aseguró que no recurrirá a la fuerza para tomar el control de Groenlandia, aunque insistió en que Estados Unidos debe tener la “propiedad” del territorio.

“Probablemente no conseguiríamos nada a menos que decidiera usar una fuerza excesiva, con la que seríamos, francamente, imparables, pero no voy a hacerlo. Bien. Ahora todo el mundo dice: oh, bien. Probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza”, dijo ante los asistentes.

Acto seguido, añadió: “No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”.