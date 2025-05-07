Cada mañana, Bassam Al-Hassan, conocido como Abu Omar Ingeniería, se despide de sus hijos con la incertidumbre de si esa será la última vez que los verá. Y no es para menos, pues en su trabajo, cada día, Bassam se juega la vida. Es uno de los responsables de desactivar minas y bombas sin detonar que quedaron de los tantos años de guerra civil en Siria, que aún siguen provocando dolor y muerte.

Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024 y el retorno de más de 1,2 millones de personas a sus hogares tras años de desplazamiento, las víctimas causadas por minas y restos de guerra en Siria han aumentado notablemente. S egún HALO Trust , una organización no gubernamental dedicada a la eliminación de minas que trabaja en Siria desde 2017, entre diciembre y marzo al menos 640 personas han muerto o resultado heridas debido a minas y otros explosivos.

Es probable que esta cifra sea inferior a la real, ya que no existe un registro centralizado de los incidentes en todo el país, según HALO Trust.

Al Hassan se juega el pellejo a diario. Durante una de las comunicaciones con TRT Español, reveló: "Ahora mismo estoy intentando sacar un misil de una casa. Volveré a llamar después de terminar... si seguimos con vida".

Con calma y extrema precaución, transporta proyectiles sin detonar a un lugar designado dentro de un cuartel abandonado cerca del pueblo de Al-Naima, en el este de la provincia de Daraa, en el sur de Siria. Hace una pausa para tomar café y luego los detona a distancia para evitar que caigan en manos de civiles.

Al Hassan había recibido información de pastores que, mientras llevaban a su ganado cerca del cuartel —un antiguo emplazamiento militar del régimen de Assad—, escuchaban explosiones por la noche. El jueves 24 de abril de 2025 acudió junto a sus compañeros y limpiaron el área. Además, compartió su número de teléfono para que cualquier persona que descubriera una mina o cualquier otro tipo de resto de guerra pudiera contactarlo, de modo que él y su equipo pudieran eliminar el peligro.

Este hombre de 55 años, originario de los Altos del Golán ocupados, vive en la provincia de Daraa. Lleva un registro de cada desactivación de bombas y comparte las imágenes en su cuenta de Facebook. Detrás de cada fotografía hay una historia: el rastro de un ataque, las víctimas que dejó o el peligro que aún representan para los civiles. Con cada misión, busca evitar que estos artefactos cobren más vidas.

La tragedia en carne propia

Al Hassan vivió toda la guerra en su ciudad sin abandonarla. La tragedia lo rodeó desde pequeño: su padre fue asesinado durante la Guerra de Octubre contra Israel en 1973, cuando él tenía apenas tres años.

En 2017, su hijo de 18 años murió a causa de un bombardeo del régimen de Assad en el barrio de Tariq Al-Sadd, en Daraa. Otro de sus hijos resultó herido.

Él mismo fue víctima de cuatro heridas a lo largo de los años: en 2014 y 2016, sufrió tres heridas por esquirlas debido a los bombardeos. En 2020, mientras trabajaba con un amigo en la eliminación de artefactos explosivos, su compañero pisó una mina. La explosión le costó la pierna, y Al Hassan sufrió fracturas en el pecho y una pérdida temporal de la visión.

Experto en minas y restos de guerra

Adquirió una vasta experiencia en la desactivación de minas y otros tipos de restos de guerra desde 2013, cuando comenzó esta labor por razones humanitarias. “Comencé de manera sencilla, pero aprendí de un amigo en los Cascos Blancos que había tomado una formación en Jordania. Con el tiempo, trabajamos limpiando granjas y casas, luego escuelas y viviendas, hasta que adquirimos una buena experiencia”, comenta Al Hassan a TRT Español.

Antes de la revolución siria de 2011 y la guerra, Al Hassan era electricista y mecánico. Entonces, aplicó sus habilidades en esas áreas al desmantelamiento de minas, lo que le ayudó aún más a dominar esta profesión, que en ocasiones puede ser mortal.