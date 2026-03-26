Irán y Estados Unidos endurecieron sus posturas mientras la diplomacia para alcanzar un alto el fuego en la guerra parecía debilitarse el jueves. Teherán avanzó para formalizar su control sobre el crucial estrecho de Ormuz, mientras Washington se preparaba para la llegada de fuerzas de combate que podrían ser utilizadas sobre el terreno en la República Islámica.
Expertos del sector describieron que Irán está instaurando un “régimen de peaje de facto”, con algunos buques pagando en yuanes chinos para poder atravesar el estrecho, por donde en tiempos de paz transita normalmente el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializado.
Mientras tanto, un grupo de ataque encabezado por el buque de asalto anfibio USS Tripoli se acercó a Oriente Medio con unos 2.500 marines, y al menos 1.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada han sido enviados a la región.
Los movimientos de tropas estadounidenses no garantizan que el presidente Donald Trump recurra a la fuerza para obligar a Irán a reabrir el estrecho y detener sus ataques contra Estados del Golfo que albergan activos militares y financieros de EE.UU.
Trump ya desplegó anteriormente una gran fuerza en el Caribe antes de que el ejército estadounidense secuestrara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. Sin embargo, en la situación actual, se considera que EE.UU. podría centrarse en tomar la terminal petrolera iraní en la isla de Kharg u otros puntos cercanos al estrecho.
El almirante de la Armada estadounidense Brad Cooper, quien comanda las fuerzas militares en la región, afirmó que sus tropas han atacado más de 10.000 objetivos desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero, destruyendo el 92 % de los mayores buques de Irán y más de dos tercios de sus instalaciones de producción de misiles, drones y capacidades navales.
“No hemos terminado aún”, afirmó Cooper en un mensaje en video. “Estamos en camino de eliminar por completo el aparato militar más amplio de Irán”.
Irán, visto como operador de un “peaje de facto” en el estrecho de Ormuz
Con su control sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo con el océano Índico, Irán ha bloqueado buques que considera vinculados al apoyo de la ofensiva estadounidense e israelí, permitiendo el paso limitado de otros bajo un “régimen de peaje de facto”, según un análisis de Lloyd’s List Intelligence.
La firma de inteligencia marítima indicó que los buques deben presentar manifiestos, detalles de la tripulación y destino al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) para una evaluación de sanciones, verificación de carga, que actualmente prioriza el petróleo, y un proceso descrito como “evaluación geopolítica”.
“Si bien no todos los barcos pagan un peaje directo, al menos dos embarcaciones lo han hecho y el pago se ha realizado en yuanes”, señaló Lloyd’s List.
Irán no ha explicado directamente el procedimiento para atravesar el estrecho, aunque un portavoz del Ministerio de Exteriores pareció reconocer esta semana durante una entrevista que Teherán recibe pagos de algunos buques.
La ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, junto con el control de Teherán del estrecho y los ataques constantes a infraestructuras energéticas regionales, ha disparado los precios del petróleo y aumentado el temor a una crisis energética global. El crudo Brent, referencia internacional, cotizaba en 104 dólares el jueves por la mañana, más de un 40% por encima del nivel al inicio de la guerra.
“Para que quede absolutamente claro, esta guerra es una catástrofe para las economías del mundo”, declaró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tras reunirse con su homólogo australiano en Canberra.
EE.UU. asegura que las negociaciones continúan, pero Irán lo niega
A través de Pakistán como intermediario, Washington entregó a Irán una propuesta de 15 puntos para lograr un alto el fuego, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.
Trump, en un evento el miércoles por la noche en Washington, insistió en que Irán quiere llegar a un acuerdo.
“Están negociando, por cierto, y quieren hacer un trato desesperadamente, pero tienen miedo de decirlo porque creen que los matarán su propia gente”, afirmó. “También temen que los matemos nosotros”.
Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró en una entrevista en la televisión estatal que su gobierno no ha entablado negociaciones para poner fin a la guerra “ni tiene previsto hacerlo”.
Araghchi afirmó que Estados Unidos ha intentado enviar mensajes a Irán a través de otros países, “pero eso no es una conversación ni una negociación”.
Press TV, el canal en inglés de la televisión estatal iraní, indicó que Teherán tiene su propia propuesta de cinco puntos, que incluye el cese de asesinatos de sus funcionarios, garantías contra futuros ataques, reparaciones de guerra, el fin de las hostilidades y el reconocimiento del “ejercicio de soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”.
Israel intensifica ataques mientras Irán responde en varios frentes
Mientras, activistas en Irán informaron de intensos bombardeos matutinos en los alrededores de Isfahán, ciudad situada a unos 330 kilómetros al sur de Teherán. El diario iraní Ham Mihan también reportó ataques en la zona.
Isfahán alberga una importante base aérea iraní y otras instalaciones militares, así como uno de los sitios nucleares bombardeados por Estados Unidos durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio.
La agencia semioficial Fars, cercana al CGRI, indicó que los ataques alcanzaron “dos zonas residenciales”, sin ofrecer más detalles.
Posteriormente, Israel afirmó haber lanzado una ola de ataques contra infraestructuras iraníes.
En paralelo, sonaron sirenas en Tel Aviv y otras ciudades del centro de Israel durante la madrugada del jueves. No hubo advertencia previa, como suele ocurrir con los misiles iraníes, lo que sugiere que se trató de cohetes lanzados por Hezbollah desde Líbano.
Por su parte, Arabia Saudí interceptó varios drones sobre su provincia oriental, mientras que Emiratos Árabes Unidos también activó sus defensas aéreas. Bahréin informó de la extinción de un incendio en una zona cercana al aeropuerto internacional del país.
Desde el inicio del conflicto, más de 1.500 personas han muerto en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel, según su Ministerio de Salud del país. En Israel han fallecido 20 personas, además de dos soldados en Líbano. Al menos 13 militares estadounidenses han muerto. También se han registrado víctimas en Cisjordania ocupada y en países del Golfo. En Líbano, las autoridades reportan cerca de 1.100 muertos, mientras que en Iraq han fallecido 80 miembros de las fuerzas de seguridad.