Irán y Estados Unidos endurecieron sus posturas mientras la diplomacia para alcanzar un alto el fuego en la guerra parecía debilitarse el jueves. Teherán avanzó para formalizar su control sobre el crucial estrecho de Ormuz, mientras Washington se preparaba para la llegada de fuerzas de combate que podrían ser utilizadas sobre el terreno en la República Islámica.

Expertos del sector describieron que Irán está instaurando un “régimen de peaje de facto”, con algunos buques pagando en yuanes chinos para poder atravesar el estrecho, por donde en tiempos de paz transita normalmente el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializado.

Mientras tanto, un grupo de ataque encabezado por el buque de asalto anfibio USS Tripoli se acercó a Oriente Medio con unos 2.500 marines, y al menos 1.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada han sido enviados a la región.

Los movimientos de tropas estadounidenses no garantizan que el presidente Donald Trump recurra a la fuerza para obligar a Irán a reabrir el estrecho y detener sus ataques contra Estados del Golfo que albergan activos militares y financieros de EE.UU.

Trump ya desplegó anteriormente una gran fuerza en el Caribe antes de que el ejército estadounidense secuestrara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. Sin embargo, en la situación actual, se considera que EE.UU. podría centrarse en tomar la terminal petrolera iraní en la isla de Kharg u otros puntos cercanos al estrecho.

El almirante de la Armada estadounidense Brad Cooper, quien comanda las fuerzas militares en la región, afirmó que sus tropas han atacado más de 10.000 objetivos desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero, destruyendo el 92 % de los mayores buques de Irán y más de dos tercios de sus instalaciones de producción de misiles, drones y capacidades navales.

“No hemos terminado aún”, afirmó Cooper en un mensaje en video. “Estamos en camino de eliminar por completo el aparato militar más amplio de Irán”.

Irán, visto como operador de un “peaje de facto” en el estrecho de Ormuz

Con su control sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo con el océano Índico, Irán ha bloqueado buques que considera vinculados al apoyo de la ofensiva estadounidense e israelí, permitiendo el paso limitado de otros bajo un “régimen de peaje de facto”, según un análisis de Lloyd’s List Intelligence.

La firma de inteligencia marítima indicó que los buques deben presentar manifiestos, detalles de la tripulación y destino al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) para una evaluación de sanciones, verificación de carga, que actualmente prioriza el petróleo, y un proceso descrito como “evaluación geopolítica”.

“Si bien no todos los barcos pagan un peaje directo, al menos dos embarcaciones lo han hecho y el pago se ha realizado en yuanes”, señaló Lloyd’s List.

Irán no ha explicado directamente el procedimiento para atravesar el estrecho, aunque un portavoz del Ministerio de Exteriores pareció reconocer esta semana durante una entrevista que Teherán recibe pagos de algunos buques.

La ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, junto con el control de Teherán del estrecho y los ataques constantes a infraestructuras energéticas regionales, ha disparado los precios del petróleo y aumentado el temor a una crisis energética global. El crudo Brent, referencia internacional, cotizaba en 104 dólares el jueves por la mañana, más de un 40% por encima del nivel al inicio de la guerra.

“Para que quede absolutamente claro, esta guerra es una catástrofe para las economías del mundo”, declaró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tras reunirse con su homólogo australiano en Canberra.

EE.UU. asegura que las negociaciones continúan, pero Irán lo niega

A través de Pakistán como intermediario, Washington entregó a Irán una propuesta de 15 puntos para lograr un alto el fuego, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.