El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viaja este domingo a Florida para mantener una reunión de alto voltaje político con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según recoge un informe.

Se trata del sexto encuentro entre Netanyahu y Trump desde enero, un dato que ayuda a dimensionar la intensidad de los contactos entre ambos dirigentes en un contexto marcado por la persistencia de las tensiones regionales.

Aunque la Casa Blanca no ha precisado la hora exacta de la reunión, todo apunta a que se celebrará el lunes en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump en Florida.

El viaje de Netanyahu se produce en un momento clave: la administración Trump y los mediadores regionales intentan avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, un proceso que avanza con grandes dificultades.

“El momento es muy significativo”, subrayó Gershon Baskin, copresidente de la comisión de construcción de paz de la Alianza por Dos Estados, que ha participado en negociaciones indirectas con Hamás. Según explicó a la agencia de noticias AFP, la primera fase del acuerdo está prácticamente cerrada y solo queda pendiente la localización de un rehén israelí fallecido, cuya recuperación presenta dificultades.

¿En qué consiste la segunda fase?

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, mientras los mediadores temen que ambas partes estén retrasando deliberadamente los avances.

La segunda fase del acuerdo es especialmente delicada porque incluye medidas de gran calado político y militar. Prevé la retirada de Israel de posiciones estratégicas en Gaza, la transferencia del control del territorio a una autoridad palestina interina y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización.

Uno de los principales escollos es la exigencia de que Hamás entregue sus armas, un punto de fricción.

El medio estadounidense Axios informó, citando a funcionarios de la Casa Blanca, de que las conversaciones podrían abrir el camino hacia un gobierno palestino tecnocrático en Gaza y al despliegue de esa fuerza internacional. El mismo medio señaló que altos cargos de la administración Trump estaban cada vez más exasperados porque “Netanyahu ha dado pasos para socavar el frágil alto el fuego y frenar el proceso de paz”.

“Cada vez hay más señales de que la administración estadounidense se está frustrando con Netanyahu”, señaló Yossi Mekelberg, experto en Oriente Medio del centro de estudios Chatham House. “La cuestión es qué va a hacer al respecto”, añadió, “porque ahora mismo la segunda fase no avanza en absoluto”.

Analistas advierten de que este bloqueo no solo pone en riesgo el acuerdo, sino que también puede desestabilizar aún más la región y erosionar la credibilidad de Estados Unidos como mediador.

