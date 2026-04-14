Líbano e Israel se sentaron por primera vez en más de 30 años a la mesa de negociaciones directas este martes en Washington, bajo la mediación de Estados Unidos, mientras Israel mantiene una ofensiva en el sur del país que, según afirma, apunta a objetivos de Hezbollah, pero que desde marzo ha dejado al menos 2.000 muertos.

El encuentro, mediado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reunió al embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter; a la embajadora libanesa en ese país, Nada Hamadeh Moawad; y al embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa, según informó la agencia AFP.

Previo a la reunión, un funcionario estadounidense describió las conversaciones como “abiertas, directas y de alto nivel”, las primeras de este tipo desde 1993. Según explicó, el objetivo es abordar la seguridad a largo plazo en la frontera norte de Israel y respaldar los esfuerzos del Líbano por recuperar el control pleno de su territorio.

Las conversaciones ocurren después de que los ataques israelíes contra el Líbano –incluido un devastador bombardeo sobre Beirut el 8 de abril– han matado a 2.000 personas y desplazado a más de un millón desde el 2 de marzo, a pesar de los llamamientos internacionales a un alto el fuego. Israel también ha llevado a cabo incursiones terrestres en el sur del Líbano.

Aunque Hezbollah e Israel habían mantenido una frágil tregua desde noviembre de 2024, reanudaron ataques cruzados tras el asesinato del líder Supremo iraní Alí Jamenei, en un ataque israelí-estadounidense el 28 de febrero.

Líbano presiona por un alto el fuego

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, afirmó el lunes que esperaba que las conversaciones en Washington derivaran en “un acuerdo de alto el fuego en el Líbano”, que permita abrir la puerta a negociaciones directas con Israel.

Este martes, el mandatario reiteró su expectativa de que el encuentro en la capital estadounidense contribuya a poner fin al sufrimiento del país. "Espero que el encuentro en Washington (...) marque el comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés en general, y de los del sur en particular", señaló Aoun en un comunicado.

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Aoun añadió que “la única solución pasa por el despliegue del ejército libanés hasta la frontera reconocida internacionalmente, asumiendo la responsabilidad exclusiva de la seguridad del área y de la protección de sus habitantes, sin la participación de ninguna otra parte”.

Hezbollah rechaza las conversaciones

Naim Qassem, el líder de Hezbollah, ha pedido que se cancelen las últimas conversaciones incluso antes de que comenzaran, calificándolas de “inútiles” e instando al gobierno libanés a centrarse en hacer frente a la agresión israelí.