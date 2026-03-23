Durante su encuentro en Estambul, el director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, y miembros del buró político de Hamás abordaron este domingo los continuos ataques y violaciones israelíes en Palestina, según fuentes de seguridad turcas.

El encuentro puso el foco en la unidad para hacer frente a la ocupación israelí y a las políticas de desestabilización, especialmente en Jerusalén ocupada, cuyo objetivo es provocar un conflicto en toda la región, de acuerdo a las fuentes.

También se hizo una evaluación detallada de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, añadieron las fuentes.

Y explicaron que se priorizó la suspensión de los ataques y la entrada de ayuda humanitaria, al tiempo que se recalcó la expectativa de que Tel Aviv cumpla de inmediato con sus obligaciones de la primera fase.