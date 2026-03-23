TÜRKİYE
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Jefe de inteligencia de Türkiye y delegación de Hamás abordan los ataques israelíes contra Palestina
El director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, y miembros del buró político de Hamás se reunieron este domingo en Estambul, según revelaron fuentes de seguridad turcas.
Jefe de inteligencia de Türkiye y delegación de Hamás abordan los ataques israelíes contra Palestina
Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, en una imagen de archivo. / AA Archive
hace 8 horas

Durante su encuentro en Estambul, el director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, y miembros del buró político de Hamás abordaron este domingo los continuos ataques y violaciones israelíes en Palestina, según fuentes de seguridad turcas.

El encuentro puso el foco en la unidad para hacer frente a la ocupación israelí y a las políticas de desestabilización, especialmente en Jerusalén ocupada, cuyo objetivo es provocar un conflicto en toda la región, de acuerdo a las fuentes.

También se hizo una evaluación detallada de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, añadieron las fuentes.

Y explicaron que se priorizó la suspensión de los ataques y la entrada de ayuda humanitaria, al tiempo que se recalcó la expectativa de que Tel Aviv cumpla de inmediato con sus obligaciones de la primera fase.

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En esa línea, se abordaron posibles medidas contra el reciente aumento de la violencia y las actividades de asentamiento ilegales israelíes en Cisjordania ocupada, así como contra la represión de los palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes.

La delegación visitante también expresó su agradecimiento al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, por los esfuerzos realizados hasta la fecha por el país para lograr la paz en Gaza.

Ankara continuará intensificando sus esfuerzos para alcanzar una paz duradera en el enclave palestino, añadieron las fuentes.

FUENTE:AA
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