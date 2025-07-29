La solución de dos Estados entre Palestina e Israel intenta ganar impulso con una conferencia en la ONU, que durante dos días convoca a cerca de 40 ministros y representantes de países miembros. Desde Nueva York, la cumbre busca caminos para implementar la existencia de un Estado palestino, al igual que existe Israel, dentro de las fronteras reconocidas en 1967.

Esta solución, que se basa en el derecho internacional y cuenta con un amplio respaldo, establece que los dos Estados “deben ser independientes, contiguos, democráticos y soberanos, reconocidos por todos y plenamente integrados en la comunidad internacional”.

António Guterres, secretario general de la ONU, aseguró que “el Estado palestino es un derecho, no una recompensa”. Por lo que la conferencia constituye una oportunidad “indispensable” para impulsar una solución que ponga fin a la violencia que arrasa Oriente Medio. “Estamos en un punto crítico”, advirtió.

En esa línea, añadió que la solución de dos Estados es “el único camino creíble hacia una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos. Y es la condición sine qua non para la paz en la región”. “Se requerirá un liderazgo audaz y con principios de todas las partes. Estamos aquí para alentar y apoyar ese esfuerzo”, concluyó Guterres.

Por su parte, el primer ministro palestino Mohamed Mustafa dijo que su pueblo lleva "muchos años esperando una intervención internacional que nos encamine hacia una solución específica", y apostó por invitar a una "fuerza de apoyo" árabe internacional que garantice un alto el fuego en Gaza. Además, pidió "unificar Gaza y Cisjordania (ocupada) sin ocupación, sin asedio, sin asentamientos, sin desplazamientos forzosos y anexión".

La conferencia, liderada por Francia y Arabia Saudí, también pretende presionar a Israel para que suspenda el devastador bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza, que se ha extendido por casi cinco meses y ha sometido a los más de dos millones de palestinos en el enclave a una hambruna sin precedentes. De hecho, según cifras de la ONU más de 100 personas han muerto por desnutrición en Gaza en los últimos días , incluyendo a decenas de niños.

Ahora bien, la reunión en Nueva York, que se desarrolla a nivel ministerial, también tendrá grandes ausentes como Estados Unidos e Israel. Washington considera que el foro es “contraproducente” para sus propios esfuerzos diplomáticos, mientras que Tel Aviv ha rechazado, rotunda y reiteradamente, la idea de un Estado palestino.

Inicialmente, esta conferencia se iba a realizar entre el 17 y 20 de junio, pero se aplazó por los ataques de Israel a Irán que apuntaron contra sus principales líderes militares, científicos nucleares, sitios de enriquecimiento de uranio y programa de misiles balísticos.

Un mayor reconocimiento a Palestina como Estado

Un tema que se ha posicionado como vital en la reunión es el reconocimiento de Palestina como Estado. De hecho, así lo destacó el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, al señalar que la conferencia puede allanar el camino para que al menos otros 10 países, además de Francia, den este paso.

La cumbre “podría establecer el reconocimiento por parte de unos diez países más (...) de la implementación de la solución de dos Estados basada en el Plan de Partición de 1947”, declaró Mansour al diario saudí Asharq Al-Awsat. Este plan, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947 a través de la Resolución 181, proponía dividir el territorio del Mandato Británico en un Estado judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional.

La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país reconocerá formalmente al Estado palestino durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Así, París se convertirá en la primera potencia del G7 en dar este paso.

En esa línea, Mansour sostuvo que la decisión de Francia podría servir como una “puerta de entrada” para que otros países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y San Marino tomen el mismo camino. Actualmente, alrededor de 145 países han reconocido formalmente al Estado palestino.

El diplomático palestino también subrayó que estos avances internacionales son esenciales para alcanzar la membresía plena en la ONU, un objetivo que Estados Unidos vetó en mayo de 2024. La mayoría de países “ahora están convencidos que, tras 80 años de la Nakba y la ocupación, ha llegado el momento de una solución natural y legal, basada en la legitimidad internacional”.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, calificó la ocupación israelí, extendida por décadas, como el principal obstáculo para la creación de un Estado palestino. En esa línea, instó a la comunidad internacional a ir más allá de las declaraciones de preocupación y a tomar medidas concretas para defender la solución de dos Estados.

"Fue una opinión recurrente que la continua ocupación es el principal obstáculo para la creación de un Estado palestino", declaró Yilmaz el lunes durante la reunión de la ONU. Y añadió que las reacciones recibidas de las delegaciones participantes son una clara expresión de preocupación mundial y un profundo deseo de poner fin al sufrimiento del pueblo palestino.

La conferencia en Nueva York también se ha planteado como una plataforma preparatoria para una cumbre presidencial en septiembre, que se celebrará en paralelo a la Asamblea General de la ONU. Este encuentro podría consolidar nuevas alianzas diplomáticas, acuerdos de cooperación económica y compromisos para la reconstrucción de Gaza, donde la infraestructura ha sido prácticamente destruida tras casi 22 meses de genocidio.