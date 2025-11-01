El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, emprende este 2 de noviembre un viaje a Iraq con el objetivo de consolidar los lazos bilaterales y profundizar en los desarrollos regionales recientes. La visita se produce apenas tres semanas después de que el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Iraq, Fuad Hussein, y el ministro de recursos hídricos, Avn Diyab Abdullah, fueran recibidos en Ankara por Fidan.

Durante su estancia en Bagdad, Fidan mantendrá reuniones con altos funcionarios iraquíes, donde se espera que exprese su satisfacción por el rápido avance de las relaciones bilaterales y la intensificación de los contactos de alto nivel. El ministro reforzará el compromiso de Türkiye con la estabilidad, la seguridad y el bienestar de Iraq, y compartirá sus deseos de que las elecciones a la Cámara de Representantes, programadas para el 11 de noviembre, se desarrollen en un entorno pacífico y ordenado, con resultados que beneficien al pueblo iraquí.

El viaje también servirá para destacar proyectos estratégicos compartidos, como el proyecto del camino del desarrollo, en el que Türkiye es socio natural. Fidan reconocerá el apoyo de las autoridades iraquíes al “Proceso de Türkiye libre de terrorismo” y subrayará la cooperación en materia de recursos hídricos, enfatizando un enfoque humanitario y la disposición de Türkiye a colaborar en proyectos que garanticen el uso sostenible del agua, clave para la región.

En el plano energético, el ministro celebrará la reciente reapertura del oleoducto crudo Iraq-Türkiye, un símbolo de progreso tanto para la seguridad del suministro como para el comercio bilateral. Asimismo, reiterará la disposición de Türkiye a firmar un acuerdo integral que permita explotar plenamente el potencial de cooperación en este sector. Al mismo tiempo, Fidan abordará cuestiones de seguridad regional, destacando la importancia de respetar la tregua en Gaza y la necesidad de continuar los esfuerzos conjuntos para fortalecer la unidad y la integridad territorial de Siria.

El ministro también destacará la labor de Iraq para repatriar a sus ciudadanos de los campamentos y cárceles en el noreste de Siria, un esfuerzo que contribuye de manera significativa a la estabilidad y seguridad regional.