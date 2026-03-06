AMÉRICA LATINA
Estados Unidos y Venezuela restablecen lazos diplomáticos tras años de distancia política
Estados Unidos y las autoridades del Gobierno encargado de Venezuela acordaron retomar sus relaciones diplomáticas y consulares, marcando un cambio significativo tras la captura del presidente Nicolás Maduro hace más dos meses.
La medida diplomática sigue a meses de cambios políticos en Caracas. / Reuters / Reuters
hace un día

Estados Unidos anunció que ha restablecido los lazos diplomáticos con Venezuela, en una muestra más del creciente acercamiento entre los países, luego de que Washington capturara al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar. 

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que se acordó reanudar las relaciones diplomáticas y consulares con las autoridades encargadas de Venezuela.

"Estados Unidos y las autoridades a cargo de Venezuela han aceptado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", explicó la declaración.

El Departamento de Estado, además, señaló que el renovado compromiso se centraría en apoyar al pueblo venezolano y en contribuir a crear condiciones para la estabilidad política.

"Nuestro compromiso está enfocado en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", explicó.

Agregó además que Washington sigue comprometido a trabajar con socios de toda la región.

Cambios políticos en Venezuela

La decisión se produce en medio de los dos meses de cambios políticos que se han implementado en Venezuela, luego de la captura de Maduro. 

Desde entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asumió temporalmente el poder en Caracas, y ambos países han retomado gradualmente los contactos bilaterales.

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se habían deteriorado gravemente en los últimos años, con embajadas cerradas y el diálogo formal prácticamente paralizado. De hecho, Maduro rompió los lazos en enero de 2019.

Funcionarios señalan que se espera que la relación renovada apoye los esfuerzos orientados a la reconciliación política y una futura transición democrática en Venezuela.

FUENTE:TRT World and Agencies
