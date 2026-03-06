Estados Unidos anunció que ha restablecido los lazos diplomáticos con Venezuela, en una muestra más del creciente acercamiento entre los países, luego de que Washington capturara al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar.

A través de un comunicado , el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que se acordó reanudar las relaciones diplomáticas y consulares con las autoridades encargadas de Venezuela.

"Estados Unidos y las autoridades a cargo de Venezuela han aceptado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", explicó la declaración.

Relacionado TRT Español - Los minerales de Venezuela, el nuevo interés de las empresas de EE.UU. “ansiosas” por invertir

El Departamento de Estado, además, señaló que el renovado compromiso se centraría en apoyar al pueblo venezolano y en contribuir a crear condiciones para la estabilidad política.

"Nuestro compromiso está enfocado en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", explicó.