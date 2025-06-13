El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye emitió una fuerte condena en respuesta a los recientes ataques de Israel contra Irán, calificándolos como una violación del derecho internacional y una grave provocación que amenaza la estabilidad regional y global.

"Condenamos firmemente los ataques de Israel contra Irán, que constituyen una violación del derecho internacional", señaló el ministerio en un comunicado emitido este viernes.

"Se trata de una provocación que responde a la política israelí de desestabilización estratégica en la región", afirmó.

Ankara también advirtió que el momento elegido para los ataques demuestra la falta de voluntad de Tel Aviv para resolver los conflictos por medios diplomáticos. "El momento de los ataques demuestra que el Gobierno de (Benjamín) Netanyahu no tiene intención de resolver ningún asunto por la vía diplomática y está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad regional y la paz mundial con tal de preservar sus propios intereses", continuó el comunicado.

En este sentido, el ministerio instó a Israel a detener sus acciones militares de inmediato. "Israel debe cesar de inmediato sus acciones agresivas, que podrían derivar en un conflicto mayor", indicaron.

"Reiteramos que no queremos ver más derramamiento de sangre ni destrucción en Oriente Medio", añadió el ministerio, y llamó a la comunidad internacional a actuar de inmediato.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para evitar la expansión de la guerra”, concluyó.

"Ilegales y provocadores"

El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, también condenó los ataques israelíes, calificándolos de "ilegales y provocadores".

En una declaración publicada en su cuenta de X, Yilmaz afirmó : "Al atacar a Irán, Israel ha sumado un nuevo acto ilegal y provocador a su historial. Condenamos enérgicamente la agresión del Gobierno de Netanyahu, que carece de toda justificación legítima y busca desestabilizar la región. Expresamos nuestras condolencias a Irán por las vidas perdidas”.

"En un momento en que aumenta la presión internacional contra las políticas genocidas de Israel en Gaza y mientras continúan las negociaciones nucleares con Irán, este ataque refleja una postura salvaje, que desprecia los valores humanitarios y la diplomacia", agregó.

Yilmaz pidió a la comunidad internacional que adopte una postura más firme: "Todas las instituciones internacionales y los países relevantes deben adoptar una posición mucho más firme contra las acciones de Israel, que amenazan los valores humanitarios, el derecho internacional y la estabilidad regional”.