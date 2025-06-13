TÜRKİYE
Türkiye condena ataques de Israel contra Irán como “agresión atroz” y amenaza para la paz mundial
"Israel debe cesar de inmediato sus acciones agresivas, que podrían derivar en un conflicto mayor", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, reiterando la postura de Türkiye contra un mayor derramamiento de sangre en la región.
"Condenamos firmemente los ataques de Israel contra Irán, que constituyen una violación del derecho internacional", señaló el ministerio. / TRT World
13 de junio de 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye emitió una fuerte condena en respuesta a los recientes ataques de Israel contra Irán, calificándolos como una violación del derecho internacional y una grave provocación que amenaza la estabilidad regional y global.

"Condenamos firmemente los ataques de Israel contra Irán, que constituyen una violación del derecho internacional", señaló el ministerio en un comunicado emitido este viernes.

"Se trata de una provocación que responde a la política israelí de desestabilización estratégica en la región", afirmó.

Ankara también advirtió que el momento elegido para los ataques demuestra la falta de voluntad de Tel Aviv para resolver los conflictos por medios diplomáticos. "El momento de los ataques demuestra que el Gobierno de (Benjamín) Netanyahu no tiene intención de resolver ningún asunto por la vía diplomática y está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad regional y la paz mundial con tal de preservar sus propios intereses", continuó el comunicado.

En este sentido, el ministerio instó a Israel a detener sus acciones militares de inmediato. "Israel debe cesar de inmediato sus acciones agresivas, que podrían derivar en un conflicto mayor", indicaron.

"Reiteramos que no queremos ver más derramamiento de sangre ni destrucción en Oriente Medio", añadió el ministerio, y llamó a la comunidad internacional a actuar de inmediato. 

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para evitar la expansión de la guerra”, concluyó.

"Ilegales y provocadores"

El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, también condenó los ataques israelíes, calificándolos de "ilegales y provocadores".

En una declaración publicada en su cuenta de X, Yilmaz afirmó: "Al atacar a Irán, Israel ha sumado un nuevo acto ilegal y provocador a su historial. Condenamos enérgicamente la agresión del Gobierno de Netanyahu, que carece de toda justificación legítima y busca desestabilizar la región. Expresamos nuestras condolencias a Irán por las vidas perdidas”.

"En un momento en que aumenta la presión internacional contra las políticas genocidas de Israel en Gaza y mientras continúan las negociaciones nucleares con Irán, este ataque refleja una postura salvaje, que desprecia los valores humanitarios y la diplomacia", agregó.

Yilmaz pidió a la comunidad internacional que adopte una postura más firme: "Todas las instituciones internacionales y los países relevantes deben adoptar una posición mucho más firme contra las acciones de Israel, que amenazan los valores humanitarios, el derecho internacional y la estabilidad regional”.

"La agresión israelí es una amenaza para el mundo entero"

Mientras tanto, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) de Türkiye afirmó que el ataque nocturno de Israel contra Irán "no tiene legitimidad ni justificación".

"Esto es una agresión atroz", escribió el portavoz del partido, Omer Celik, en la red social X el viernes.

Ahora, Israel ha añadido otro ataque "a su historial de ataques salvajes y bárbaros que han incendiado toda la región", señaló, condenando en los términos más duros la acción que calificó de "ilegal".

El mundo entero debe prestar atención a las advertencias del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sobre las consecuencias de las acciones genocidas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agregó Celik.

Asesinato de científicos nucleares

En medio de la creciente presión internacional por su campaña genocida en Gaza, Israel ha lanzado un nuevo ataque para desviar la atención de las masacres que está cometiendo, sostuvo Celik.

El hecho de que Israel haya llevado a cabo este ataque mientras continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "ha demostrado una vez más que Israel es hostil a todos los esfuerzos diplomáticos", afirmó.

"La agresión israelí es una amenaza para todo el mundo", añadió Celik, y pidió a la comunidad internacional que tome medidas concretas conjuntas en su contra.

Israel lanzó una amplia operación militar contra Irán en la madrugada del viernes, utilizando cerca de 200 aviones para atacar instalaciones nucleares. En los bombardeos murieron altos mandos militares y científicos vinculados al programa atómico iraní.


FUENTE:TRT Español y agencias
