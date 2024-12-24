Olas de calor abrasadoras, huracanes que arrasan con todo a su paso, lluvias torrenciales que inundan terrenos enteros, sequías interminables que devastan cultivos, incendios forestales voraces y tormentas que parecen no tener fin han marcado un año de sufrimiento para el planeta.

Especialmente en las regiones de América Latina y el Caribe, y Oriente Medio, a lo largo de este año, TRT Español ha seguido de cerca estos fenómenos climáticos extremos, intentando explicar sus causas, consecuencias y la huella imborrable que dejan en las vidas de los más afectados.

También hemos centrado nuestra atención en la devastación provocada por Israel sobre Gaza y Líbano, en un año marcado por un brutal genocidio y ecocidio sin precedentes.

Aquí realizamos un recorrido por cinco eventos climáticos significativos de 2024, desentrañando las lecciones que nos dejan en un mundo donde la urgencia de enfrentar el cambio climático nunca ha sido tan evidente.

DANA en España: la peor inundación en un insiglo

Durante septiembre y octubre, España fue duramente golpeada por el fenómeno conocido como DANA, siglas que corresponden a Depresión Aislada en Niveles Altos. El fenómeno natural dejó inundaciones históricas en comunidades como Valencia, Alicante y Murcia, matando al menos 219 personas.

La DANA desbordó ríos y acumuló precipitaciones en niveles críticos, causando graves inundaciones que dañaron viviendas, infraestructuras y carreteras. Las imágenes de coches arrastrados por corrientes de agua y familias evacuadas se convirtieron en símbolos de la tragedia, dejando una marca profunda en la memoria colectiva de España.

La magnitud del desastre también puso en evidencia la vulnerabilidad de las zonas urbanas frente a este tipo de tragedias climáticas extremas. Además, reavivó el debate sobre la insuficiente preparación para mitigar las consecuencias de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes, lo que se materializó en protestas y manifestaciones por la gestión de la DANA en todo el país.

Incendios en la Amazonía: el pulmón verde bajo llamas

En 2024, la Amazonía, uno de los ecosistemas más esenciales del planeta, ha sufrido una devastación sin precedentes debido a la deforestación, la sequía y las malas prácticas humanas, según informaron las autoridades.

En Brasil, las llamas arrasaron más de 22 millones de hectáreas entre enero y septiembre, un aumento del 150% en comparación con el mismo período del año anterior, según el organismo de monitoreo MapBiomas.

El humo alcanzó las principales ciudades de Brasil y se extendió hasta Buenos Aires, en Argentina, y Montevideo, Uruguay, generando el fenómeno conocido como "lluvia negra".

Bolivia, por su parte, perdió 7,2 millones de hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz, casi el doble que en 2023, según las autoridades locales. En Colombia y Ecuador, además de los incendios, una grave sequía causó cortes prolongados de electricidad y racionamientos de agua.

También en Chile, los incendios dejaron al menos 137 personas muertas y miles de viviendas fueron destruidas.

Estos incendios no solo destruyeron ecosistemas vitales, sino que también liberaron grandes cantidades de carbono a la atmósfera, acelerando el cambio climático.

Ecocidio en Gaza y Líbano

Ecocidio es el término para denominar la “destrucción deliberada de medio ambiente”, la mejor descripción de lo que Israel ha perpetrado este año sobre Gaza y Líbano, desde que comenzó sus mortales ofensivas contra estos territorios.