Una nueva capa de presión se cierne sobre las ya deterioradas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que Caracas ordenara a su Armada escoltar los buques que transportan productos derivados del petróleo, según un informe publicado por el diario The New York Times este miércoles. La medida, apunta el reporte, “aumenta el riesgo de una confrontación” con Washington, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara este martes el “bloqueo total y completo” a todos los barcos petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Citando datos de seguimiento de buques y fuentes que hablaron bajo anonimato, el diario estadounidense indicó que fueron varios los barcos que zarparon escoltados por la Armada desde la costa oriental de Venezuela –exactamente desde Puerto José, en el estado de Anzoátegui– entre la noche de este martes y la mañana del miércoles. The New York Times, además, detalló que el destino de las embarcaciones cargadas con “urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo” son “los mercados asiáticos”.

Pero el panorama se torna aún más complejo con la declaración de un funcionario estadounidense, familiarizado con las discusiones en Washington, que le dijo al periódico que la Casa Blanca está al tanto de la orden de Caracas para escoltar los buques y que estudia diversas acciones, aunque no especificó cuáles. La publicación además aclara que los barcos protegidos por la Armada no figuraban en la lista de buques sancionados por EE.UU., por lo que no fue posible esclarecer si podrían estar sujetos al bloqueo de Trump.

Venezuela asegura que exportaciones de petróleo siguen “con normalidad”

Por su parte, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguró este miércoles en un comunicado "que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad". "Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”, añadió la compañía. Luego, en lo que pareció una alusión al bloqueo y la presión de Washington, sostuvo: "Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa”.

En la misma línea, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que su Gobierno continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo, al acusar a Trump de tener una “pretensión guerrerista”. “Es ilegal (...) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo”, advirtió el mandatario antes de aseverar que “Venezuela seguirá comerciando todos sus productos… seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales".

Maduro también se refirió a que con cada mensaje que llega desde Washington se esclarecen aún más las intenciones de EE.UU. "Ya todo el mundo ve la verdad, la verdad ha sido develada, se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas que llegue a entregarle la Constitución, la soberanía y todas las riquezas y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar".

Las declaraciones desde Caracas se producen en respuesta al redoble de acusaciones de Trump este miércoles. Un día después de anunciar el “bloqueo total” a los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela, el mandatario aseguró que el país latinoamericano supuestamente le quitó a EE.UU. sus “derechos energéticos”. "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", comentó el mandatario a la prensa.

Haciendo sus declaraciones desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington, insistió: "Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta", insistió.

Los comentarios de Trump también fueron objeto de la reacción del ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien reiteró las denuncias de que la presión militar y política de Washington tiene la mira puesta en el petróleo del país, y no en lo que ha querido justificar como su lucha contra el narcotráfico. Padrino sostuvo que Caracas no caerá “en provocaciones”. "Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas", apuntó el funcionario.