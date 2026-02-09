Ante la posibilidad de que Teherán y Washington avancen hacia una nueva ronda de negociaciones nucleares próximamente, después del diálogo que sostuvieron el pasado viernes en Omán , Irán enviará a su jefe de seguridad a Mascate este martes, de acuerdo a reportes. La agencia estatal de noticias IRNA informó que Ali Larijani, director del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, se reunirá con altos funcionarios omaníes para abordar los recientes desarrollos regionales e internacionales, así como la cooperación bilateral.

La visita cobra mayor relevancia de cara al diálogo indirecto que EE.UU. e Irán sostuvieron a finales de la semana pasada, luego de que un esfuerzo diplomático similar quedara congelado hace casi un año cuando Washington intervino en la Guerra de los 12 días que sostuvieron Teherán y Tel Aviv, en junio del año pasado. En ese momento, la Casa Blanca bombardeó tres instalaciones nucleares de Irán.

Aunque los medios iraníes no han especificado la agenda de Larijani, fuentes señalaron que se espera que aborde con los mediadores omaníes los lineamientos de la próxima ronda de conversaciones. El momento y el lugar de la siguiente sesión de negociaciones aún no han sido confirmados. Las fuentes indican que Larijani también prevé abordar y determinar estos detalles en Masacate.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló este lunes que los pormenores de la siguiente ronda “se determinarán mediante consultas llevadas a cabo por Omán”. El viernes, el alto diplomático había calificado la jornada de negociaciones con EE.UU. como un “buen comienzo”. Por lo que señaló que “pueden tener una buena continuidad”, pero subrayó que ello depende de la otra parte.

Hasta ahora, la evaluación de la última ronda de negociaciones entre Teherán y Washington ha sido positiva por ambas partes, aunque predomina la cautela.

Irán señala que hay bombas sin detonar en instalaciones atacadas por EE.UU.

Araghchi también denunció este domingo que en las instalaciones nucleares atacadas por EE.UU. el año pasado todavía hay bombas sin detonar. Según lo citó la agencia iraní Young Journalists Club en un reporte, Araghchi señaló que le había preguntado al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, si existía alguna ley o protocolo específico que regulara las visitas a instalaciones nucleares atacadas por EE.UU.

“No, no hay nada de ese tipo”, respondió Grossi, según mencionó Araghchi.

El jefe de la diplomacia iraní indicó que informó a Grossi sobre la necesidad de establecer un protocolo previo a cualquier visita, “dadas las cuestiones de seguridad existentes, incluida la presencia de bombas sin detonar y otros asuntos que deben acordarse”.

En esa línea explicó que las inspecciones deberían realizarse únicamente tras alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones. “Irán permanece en contacto con el organismo a este respecto”, añadió Araghchi.