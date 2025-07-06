Las devastadoras inundaciones que arrasaron el centro de Texas han dejado al menos 51 personas muertas, mientras prosigue una búsqueda contrarreloj de decenas de desaparecidos. Entre ellos, 27 niñas que participaban en el campamento cristiano de verano Camp Mystic y de quienes no se tiene rastro desde el viernes.

“Estamos manejando esto en dos niveles: los desaparecidos confirmados, que son 27… pero no vamos a dar una cifra del resto porque simplemente no lo sabemos”, explicó Dalton Rice, administrador de la ciudad de Kerrville, en una rueda de prensa marcada por la incertidumbre.

Las lluvias torrenciales del viernes —equivalentes a varios meses de precipitaciones en apenas unas horas— provocaron que el río Guadalupe se desbordara con violencia, elevando su caudal más de ocho metros en solo 45 minutos. El agua barrió casas, vehículos y estructuras enteras a su paso. En Kerrville, una localidad acostumbrada al fluir tranquilo del río, el paisaje el sábado era de desolación. “El agua alcanzó la copa de los árboles, unos 10 metros”, relató Gerardo Martínez, vecino de 61 años. “Había coches, casas enteras arrastradas por el río”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, amplió la declaración de desastre estatal y anunció haber solicitado más ayuda federal al presidente Donald Trump. Mientras tanto, equipos de rescate por tierra, aire y agua siguen peinando el área. “No detendremos la búsqueda hasta encontrar a todas las personas desaparecidas”, aseguró Nim Kidd, director del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas.

Tragedia en el campamento Mystic



El epicentro de la tragedia se vivió en el Camp Mystic, a orillas del río Guadalupe. Allí, 750 menores estaban inscritas al momento del desastre. Hasta el sábado, 27 niñas seguían desaparecidas. Según medios estadounidenses, cuatro de ellas habrían sido halladas sin vida, de acuerdo con información de sus familias.

Lo que debía ser una experiencia estival se transformó en un escenario de pesadilla: colchones, peluches y objetos personales quedaron esparcidos entre las cabañas destrozadas por la corriente. Las ventanas estaban reventadas, arrancadas por la presión del agua.