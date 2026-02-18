La Junta de Paz impulsada por Estados Unidos para poner fin a la ofensiva en Gaza afronta ciertas resistencias diplomáticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el país no se incorporará al organismo, al considerar imprescindible la inclusión de todas las partes en los procesos de paz en Oriente Medio. No obstante, señaló que México enviará a su embajador ante Naciones Unidas en calidad de “observador”.
Al explicar la postura del Gobierno mexicano, la mandataria subrayó que la ausencia responde a la forma en que está concebido el encuentro.
“En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en Oriente Medio, y dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, remarcó.
Asimismo, precisó que la invitación contemplaba una participación limitada. “Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el ministro de Relaciones Exteriores tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, apuntó la mandataria durante una conferencia de prensa.
La decisión se enmarca en la línea tradicional de la política exterior mexicana. México ha sostenido históricamente una política exterior basada en principios como la solución pacífica de conflictos y el respeto al derecho internacional, lo que ha guiado su postura frente al conflicto en Oriente Medio y su reconocimiento del Estado palestino.
En años recientes, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes.
El Vaticano afirma que no participará en la Junta de Paz
En la misma línea, el Vaticano también ha tomado distancia del organismo. Según informó Vatican News, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, anunció durante una reunión bilateral con funcionarios italianos en el Palazzo Borromeo que el Vaticano ha decidido no unirse a la Junta de Paz.
Al explicar la postura, indicó que la decisión responde a la naturaleza particular de la junta, que difiere claramente de la de los Estados ordinarios, y señaló que varios aspectos siguen resultando desconcertantes y requieren mayor explicación.
El cardenal subrayó además una preocupación de fondo: el principio de que la gestión de las crisis internacionales debe recaer en la ONU, una posición que el Vaticano ha reiterado en múltiples ocasiones.
Este rechazo firme se produce después de una respuesta más cautelosa en enero de 2026, cuando la Santa Sede confirmó haber recibido la invitación y afirmó que aún evaluaba una posible participación, insistiendo en la necesidad de garantizar la conformidad con el derecho internacional.
La Junta de Paz, promovida por Donald Trump
La Junta de Paz fue establecida formalmente mediante una ceremonia de firma de su carta constitutiva en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026, durante el Foro Económico Mundial. El presidente estadounidense, Donald Trump, en calidad de titular del organismo, ratificó el documento junto a los miembros fundadores.
El organismo, creado con el objetivo de supervisar la aplicación de un plan de 20 puntos para poner fin a la ofensiva israelí en el territorio de Gaza y promover la estabilidad internacional, cuenta con el respaldo parcial de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU en lo relativo a su mandato sobre Gaza.
Actualmente está integrado por alrededor de 26 países fundadores, aunque algunas fuentes sitúan el número de participantes o signatarios en hasta 35. Según la Casa Blanca, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la iniciativa.
Entre ellos figuran principalmente países de Oriente Medio y Asia occidental —Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Türkiye, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán—, además de Estados de Asia Central y el Sudeste Asiático como Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Camboya, Indonesia y Vietnam. También participan cinco naciones europeas —Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo—, mientras que por América Latina se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay.
Observadores señalan que la aparente independencia del organismo respecto a la supervisión de la ONU, pese al respaldo limitado del Consejo de Seguridad para funciones específicas, plantea serias dificultades. Hasta el momento, Naciones Unidas no ha emitido una declaraciones que aborden directamente las preocupaciones planteadas por el Vaticano sobre la independencia de la junta o su relación con los procesos dirigidos por la organización.