La Junta de Paz impulsada por Estados Unidos para poner fin a la ofensiva en Gaza afronta ciertas resistencias diplomáticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el país no se incorporará al organismo, al considerar imprescindible la inclusión de todas las partes en los procesos de paz en Oriente Medio. No obstante, señaló que México enviará a su embajador ante Naciones Unidas en calidad de “observador”.

Al explicar la postura del Gobierno mexicano, la mandataria subrayó que la ausencia responde a la forma en que está concebido el encuentro.

“En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en Oriente Medio, y dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, remarcó.

Asimismo, precisó que la invitación contemplaba una participación limitada. “Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el ministro de Relaciones Exteriores tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, apuntó la mandataria durante una conferencia de prensa.

La decisión se enmarca en la línea tradicional de la política exterior mexicana. México ha sostenido históricamente una política exterior basada en principios como la solución pacífica de conflictos y el respeto al derecho internacional, lo que ha guiado su postura frente al conflicto en Oriente Medio y su reconocimiento del Estado palestino.

En años recientes, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes.

Relacionado TRT Español - Israel da ultimátum de 60 días a Hamás para desarmarse, mientras el grupo exige fin de la ocupación

El Vaticano afirma que no participará en la Junta de Paz

En la misma línea, el Vaticano también ha tomado distancia del organismo. Según informó Vatican News, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, anunció durante una reunión bilateral con funcionarios italianos en el Palazzo Borromeo que el Vaticano ha decidido no unirse a la Junta de Paz.

Al explicar la postura, indicó que la decisión responde a la naturaleza particular de la junta, que difiere claramente de la de los Estados ordinarios, y señaló que varios aspectos siguen resultando desconcertantes y requieren mayor explicación.