A pesar de que el grupo de resistencia Hamás ha reiterado en varias ocasiones su disposición a entregar las armas y a transferir la administración de Gaza a un gobierno palestino de transición, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue insistiendo en que no permitirá la reconstrucción del enclave mientras no se concrete el desarme.
Sus declaraciones se produjeron la noche del martes durante una rueda de prensa, después de que se anunciara la recuperación de los restos del sargento primero Ran Gvili, el último rehén israelí en Gaza. Netanyahu ha utilizado durante largo tiempo este asunto como justificación para no avanzar a la segunda fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.
“Ahora estamos centrados en alcanzar juntos los dos objetivos restantes: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza. Solo hay dos opciones, el camino fácil o el camino difícil, y no permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de que sea desarmada”, afirmó Netanyahu.
Sobre la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, que se anunció pero no se ha implementado, dijo: “Acordamos abrir el cruce solo para personas y en números limitados, y todos los que entren o salgan estarán sujetos a inspección israelí”.
En contraste con la posición del gobierno israelí, Hamás ha señalado que está dispuesto a dar un paso atrás en la gestión del territorio y facilitar una salida política. En un comunicado emitido a principios de enero, su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que el grupo apoya la formación de un comité independiente de tecnócratas palestinos que asuma la administración de Gaza.
Ya en diciembre de 2025, el negociador jefe de Hamás, Khalil Al-Hayya, había declarado que “nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión”, por lo que, “si termina la ocupación, estas armas quedarán bajo la autoridad del Estado”.
La ONU lanza una gran iniciativa para devolver a los niños de Gaza a la escuela
Más allá de las negociaciones políticas, las consecuencias del bloqueo israelí a la reconstrucción se sienten especialmente entre la población civil, y en particular entre los niños de Gaza. La destrucción masiva del sistema educativo ha dejado a cientos de miles de menores sin acceso al aprendizaje, en lo que representa uno de los impactos más duraderos de la ofensiva israelí contra el enclave.
En este contexto, Naciones Unidas anunció esta semana una ambiciosa iniciativa para devolver a la infancia gazatí a la escuela.
Desde el inicio de la ofensiva genocida israelí en octubre de 2023, más de 700.000 niños en edad escolar se han quedado sin acceso a la educación formal, de acuerdo con Unicef. Además, casi el 90% de las escuelas del enclave han sido destruidas o sufrido daños. “Casi dos años y medio de ataques contra el sistema educativo de Gaza han dejado a toda una generación en riesgo”, advirtió su portavoz, James Elder, en declaraciones a periodistas en Ginebra.
El funcionario describió el proyecto como “uno de los mayores esfuerzos de aprendizaje de emergencia en cualquier lugar del mundo”. Actualmente, la organización apoya a más de 135.400 niños que reciben educación en más de 110 espacios de aprendizaje repartidos por Gaza, muchos de ellos instalados en tiendas de campaña.
El objetivo es más que duplicar esa cifra e incluir a más de 336.000 niños antes de que termine este año, con la meta de que todos los menores en edad escolar puedan regresar a la enseñanza presencial en 2027. El programa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación palestino y con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que antes de la ofensiva proporcionaba educación a alrededor de la mitad de los niños de Gaza.
Para sostener el programa educativo este año, Unicef necesita 86 millones de dólares, “aproximadamente lo que el mundo gasta en café en una o dos horas”, subrayó Elder. “Devolver a los niños a la escuela no es un lujo. Es una emergencia”, insistió.
El portavoz recordó que, antes de la ofensiva, Gaza registraba algunas de las tasas de alfabetización más altas del mundo. “Hoy ese legado está bajo ataque: escuelas, universidades y bibliotecas han sido destruidas, y años de avances han sido borrados”, afirmó.
Elder también subrayó que el aprendizaje en Gaza funciona como un “salvavidas”. “Estos centros proporcionan espacios relativamente seguros en un territorio que a menudo es inaccesible y peligroso”, explicó. Además, añadió que conectan a los niños con servicios de salud, nutrición y protección, además de baños limpios y lugares para lavarse las manos, “algo de lo que demasiados niños en refugios simplemente carecen”.
El impulso para ampliar el acceso a la educación se produce mientras las organizaciones humanitarias han logrado introducir más suministros en el territorio asediado desde la entrada en vigor, el pasado octubre, de un frágil alto el fuego respaldado por Estados Unidos. Unicef informó que ha conseguido ingresar más de 4.400 kits recreativos y 240 kits School-in-a-Carton, que incluyen materiales como lápices, bolígrafos, tizas, cuadernos y juegos de geometría.
Asimismo, la agencia señaló que espera que el número total de kits proporcionados supere los 11.000 antes de que termine la semana, con cerca de otros 7.000 en preparación para las próximas semanas.
Israel mantiene los ataques pese al alto el fuego
Mientras Naciones Unidas intenta mitigar el impacto de la ofensiva en ámbitos esenciales como la educación, Israel continúa llevando a cabo operaciones militares en Gaza, pese a la vigencia del alto el fuego.
Según fuentes locales y testigos, el Ejército israelí lanzó este miércoles ataques aéreos, fuego de artillería y operaciones de demolición en varias zonas del enclave. En la localidad norteña de Yabalia, al menos dos fuertes explosiones se registraron tras ataques en áreas que permanecen bajo ocupación israelí.
La artillería israelí también bombardeó barrios del este de Ciudad de Gaza, mientras vehículos militares abrieron fuego con ametralladoras contra la zona. En el centro del enclave, aviones de combate atacaron viviendas vacías al este de Deir al-Balah, en áreas bajo control militar israelí.
En el sur de Gaza, testigos informaron de ataques aéreos contra zonas al este de Jan Yunis, acompañados de bombardeos de artillería, fuego desde vehículos militares y disparos de helicópteros en las mismas áreas. Hasta el momento no se han reportado víctimas.
Un día antes, el martes, ataques israelíes sí dejaron varias víctimas civiles en Gaza. Al menos tres palestinos murieron y otros tres resultaron heridos el martes en ataques israelíes contra Ciudad de Gaza.
Fuentes indicaron que un adolescente de 17 años murió cuando un ataque israelí impactó cerca de la intersección de Al-Sanafour, en el este de Ciudad de Gaza. Otras dos personas perdieron la vida tras un ataque con misiles contra el barrio de Tuffah, en el norte de la ciudad.
Además, tres personas más, entre ellas un niño, resultaron heridas por la metralla de misiles israelíes que alcanzaron la zona de Al-Sanafour durante la madrugada, añadieron las fuentes.
Desde 2023, el ejército israelí ha matado a más de 71.600 personas, la mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.300 en una ofensiva brutal que ha dejado Gaza en ruinas. Y pese a la tregua, Israel ha continuado llevando a cabo ataques, que han causado la muerte de 484 palestinos y han dejado 1.341 heridos, según el Ministerio de Salud del enclave.