A pesar de que el grupo de resistencia Hamás ha reiterado en varias ocasiones su disposición a entregar las armas y a transferir la administración de Gaza a un gobierno palestino de transición, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue insistiendo en que no permitirá la reconstrucción del enclave mientras no se concrete el desarme.

Sus declaraciones se produjeron la noche del martes durante una rueda de prensa, después de que se anunciara la recuperación de los restos del sargento primero Ran Gvili, el último rehén israelí en Gaza. Netanyahu ha utilizado durante largo tiempo este asunto como justificación para no avanzar a la segunda fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el enclave palestino.

“Ahora estamos centrados en alcanzar juntos los dos objetivos restantes: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza. Solo hay dos opciones, el camino fácil o el camino difícil, y no permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de que sea desarmada”, afirmó Netanyahu.

Sobre la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, que se anunció pero no se ha implementado, dijo: “Acordamos abrir el cruce solo para personas y en números limitados, y todos los que entren o salgan estarán sujetos a inspección israelí”.

En contraste con la posición del gobierno israelí, Hamás ha señalado que está dispuesto a dar un paso atrás en la gestión del territorio y facilitar una salida política. En un comunicado emitido a principios de enero, su portavoz, Hazem Qassem, afirmó que el grupo apoya la formación de un comité independiente de tecnócratas palestinos que asuma la administración de Gaza.

Ya en diciembre de 2025, el negociador jefe de Hamás, Khalil Al-Hayya, había declarado que “nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión”, por lo que, “si termina la ocupación, estas armas quedarán bajo la autoridad del Estado”.

Relacionado TRT Español - Israel abrirá cruce de Rafah de forma “limitada”, pero a cambio de rehén y mientras aún ataca Gaza

La ONU lanza una gran iniciativa para devolver a los niños de Gaza a la escuela

Más allá de las negociaciones políticas, las consecuencias del bloqueo israelí a la reconstrucción se sienten especialmente entre la población civil, y en particular entre los niños de Gaza. La destrucción masiva del sistema educativo ha dejado a cientos de miles de menores sin acceso al aprendizaje, en lo que representa uno de los impactos más duraderos de la ofensiva israelí contra el enclave.

En este contexto, Naciones Unidas anunció esta semana una ambiciosa iniciativa para devolver a la infancia gazatí a la escuela.

Desde el inicio de la ofensiva genocida israelí en octubre de 2023, más de 700.000 niños en edad escolar se han quedado sin acceso a la educación formal, de acuerdo con Unicef. Además, casi el 90% de las escuelas del enclave han sido destruidas o sufrido daños. “Casi dos años y medio de ataques contra el sistema educativo de Gaza han dejado a toda una generación en riesgo”, advirtió su portavoz, James Elder, en declaraciones a periodistas en Ginebra.

El funcionario describió el proyecto como “uno de los mayores esfuerzos de aprendizaje de emergencia en cualquier lugar del mundo”. Actualmente, la organización apoya a más de 135.400 niños que reciben educación en más de 110 espacios de aprendizaje repartidos por Gaza, muchos de ellos instalados en tiendas de campaña.

El objetivo es más que duplicar esa cifra e incluir a más de 336.000 niños antes de que termine este año, con la meta de que todos los menores en edad escolar puedan regresar a la enseñanza presencial en 2027. El programa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación palestino y con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que antes de la ofensiva proporcionaba educación a alrededor de la mitad de los niños de Gaza.

Para sostener el programa educativo este año, Unicef necesita 86 millones de dólares, “aproximadamente lo que el mundo gasta en café en una o dos horas”, subrayó Elder. “Devolver a los niños a la escuela no es un lujo. Es una emergencia”, insistió.