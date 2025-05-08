Mientras Israel continúa matando de hambre a los palestinos en Gaza –ya son 57 fallecidos por inanición, la mayoría niños, y la cifra no deja de crecer– se encienden las alarmas por un nuevo plan de Tel Aviv en su brutal ofensiva. Autoridades en el enclave revelaron que las fuerzas “de ocupación” buscan crear “campos de aislamiento forzado”, inspirados en los “guetos nazis”, utilizando un perverso mecanismo de distribución de ayuda humanitaria.

“Rechazamos categóricamente los planes de la ocupación para establecer campos de aislamiento forzado similares a los guetos nazis a través del control de la ayuda humanitaria y su distribución como parte de una política sistemática de segregación, en clara violación de todos los principios del derecho internacional”, dijo la Oficina de Prensa de Gaza en un comunicado.

En esa línea, la oficina describió los planes israelíes como “un modelo inhumano e inaceptable según todos los estándares”. Además, subrayó que “el pueblo palestino en todos sus componentes se enfrentará a estos planes criminales, que pretenden convertir la ayuda humanitaria en una herramienta de asedio, hambre y subyugación, en flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los principios de justicia y dignidad humana”.

El domingo, el gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan conjunto de Israel y Estados Unidos para reanudar la entrada de ayuda limitada a Gaza, a través de un fondo internacional y empresas privadas. De acuerdo a lo planteado, la asistencia se entregaría a "complejos humanitarios" en el sur del enclave. Dicha estrategia ha sido rechazada por funcionarios palestinos y organizaciones internacionales que la consideran inhumana e incompatible con los estándares humanitarios globales.

De ahí que el Gobierno de Gaza haya hecho un llamado a la comunidad internacional y a todas las organizaciones humanitarias, jurídicas y de derechos humanos para que asuman sus responsabilidades interviniendo de inmediato para detener “la farsa actual y poner fin al caos sistemático llevado a cabo por la ocupación contra nuestro pueblo en Gaza”.

De hecho, la Comisión Europea declaró que el uso de la ayuda humanitaria como herramienta de guerra está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, y ha solicitado a Tel Aviv que levante inmediatamente el bloqueo en Gaza.

La alta representante de la UE para Relaciones Exteriores, Kaja Kallas, junto con otras funcionarias de la organización, afirmaron el miércoles que ningún suministro humanitario ha entrado en el enclave durante más de dos meses, siendo así el cierre más prolongado que ha enfrentado Gaza y por lo tanto, un motivo de gran preocupación.

Los muertos por hambruna se multiplican

Desde que Israel cerró los cruces fronterizos de Gaza el 2 de marzo, la crisis humanitaria del enclave se ha profundizado, con grave escasez de alimentos, medicinas, combustible y agua potable.

Según las autoridades sanitarias palestinas, se espera que aumente la cifra de las 57 personas fallecidas por inanición.

De hecho, la ONU advirtió el miércoles sobre una catástrofe humanitaria que día a día se agrava en Gaza , mientras se agotan los suplementos para la prevención de la desnutrición y continúan las restricciones al acceso de ayuda por parte de Israel.

“La situación allí empeora cada día”, dijo la portavoz Stephanie Tremblay, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Asimismo, señaló que sus compañeros de Naciones Unidas que trabajan para prevenir la desnutrición, han informado que ya no quedan suplementos para la prevención de la desnutrición en Gaza.

"Si bien aún quedan algunas reservas de tratamientos contra la desnutrición, estas también se agotarán pronto a menos que se reabran los cruces para el ingreso de carga", añadió.

Además, Tremblay añadió que “un nuevo informe de los socios (de la ONU) concluyó que el mes pasado, el 90% de las familias evaluadas enfrentaban inseguridad hídrica, lo que las obligaba a tomar decisiones difíciles entre necesidades esenciales como cocinar y lavarse las manos".

Subrayó la disposición de la ONU a entregar ayuda inmediatamente si Israel concede el acceso y señaló que "más de 240.000 toneladas métricas de suministros están listas para ser enviadas desde almacenes fuera de Gaza".

Este miércoles, Israel “rechazó tres cuartas partes de las solicitudes de la ONU, es decir, seis de ocho", agregó Tremblay, señalando que la mitad de las denegaciones fueron para recuperar suministros críticos de zonas militarizadas.

De hecho, un informe reciente del Banco Mundial confirmó que los 2,4 millones de residentes de Gaza dependen ahora casi por completo de la ayuda después de 20 meses de genocidio y un bloqueo que ha diezmado la economía y la infraestructura.