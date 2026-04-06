Bajo la presión de ultimátums, amenazas y represalias, la retórica encendida entre Estados Unidos e Irán se mantiene ahora que la guerra –de la que Israel también hace parte– entra en su sexta semana. Pero, con esa misma intensidad, parece que tras bambalinas se está tejiendo la posibilidad de un acuerdo inicial que permitiría un alto el fuego de 45 días y la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyas restricciones han sofocado el comercio del petróleo mundial. Al menos, así lo reportan el medio estadounidense Axios y la agencia de noticias AP, que, citando sus propias fuentes, apuntan a que tanto Washington como Teherán tienen sobre su mesa la propuesta de una tregua elaborada por mediadores egipcios, pakistaníes y turcos que trabajan para detener el fuego que envuelve a la región.

Poco a poco los titulares de este domingo pasaron de estar acaparados por las desinhibidas palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, –que entre improperios amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no reabría en 48 horas– a enfocarse en la remota opción de un alto el fuego casi al final del día. Primero, Axios publicó que Washington y Teherán abordaron los términos de un posible alto el fuego de mes y medio que tuviera el potencial de conducir al fin definitivo de la guerra.

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Si bien el reporte aclaró que son escasas las posibilidades de un acuerdo parcial antes del ultimátum de Trump, que se vence el martes a las 8:00 p.m. hora del este de EE.UU. (miércoles a las 0:00 GMT), este esfuerzo sigue siendo la única oportunidad para evitar una escalada drástica. La cual, justamente, incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil iraní y represalias contra las instalaciones de energía y agua en los Estados del Golfo.

La publicación sostuvo que los mediadores creen que la reapertura del estrecho de Ormuz y la resolución del problema del uranio altamente enriquecido de Irán sólo pueden lograrse mediante un acuerdo definitivo. De hecho indicó que Teherán ya había señalado que no desea una situación como la de Gaza o Líbano, donde un alto el fuego solo exista en el papel.

Irán dice que envió sus condiciones a mediadores, aunque no habla de “alto el fuego”

Este lunes, Irán pareció confirmar parcialmente el camino diplomático al declarar que había transmitido sus exigencias sobre un posible acuerdo a través de intermediarios, dando señales de que se mantienen los contactos indirectos con Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, declaró en una rueda de prensa que Teherán ha expuesto sus demandas "con base en los intereses nacionales" y las ha comunicado a través de terceros.

"Hemos formulado nuestro propio conjunto de demandas en función de nuestros intereses y consideraciones. No nos avergüenza expresar nuestras demandas legítimas y lógicas", afirmó el funcionario ante la pregunta de si existe algún nuevo plan para terminar la guerra con EE.UU. "Las posiciones de Irán se han transmitido a través de intermediarios", añadió, indicando que el intercambio de mensajes a través de terceros "es normal y continuo".

Ahora bien, momentos después enfatizó en que Teherán sólo consideraría acuerdos que incluyan garantías para impedir el regreso a las hostilidades. Por lo que la idea o el concepto de un alto el fuego resulta problemática pues le permitirá a su adversario recuperar fuerza. “Un alto el fuego significa una pausa para reconstruir fuerzas y reanudar los ataques. Ningún actor racional aceptaría eso”, afirmó.

Por eso señaló que las exigencias de Irán deben incluir “garantías” para evitar un ciclo de alto el fuego y reanudación del conflicto. Y a renglón seguido subrayó que las decisiones relacionadas con la seguridad nacional “deben garantizar que no se produzcan más actos de agresión”.

De hecho, hizo una aclaración importante teniendo en cuenta que el conflicto y las hostilidades se mantienen. Baqaei subrayó que la disposición de Irán a exponer claramente sus posiciones "no debe interpretarse como una señal de retirada". “Expresar nuestras posiciones con rapidez y valentía no debe interpretarse como una retirada”, afirmó. Luego aclaró que Irán anunciará sus respuesta cuando sea necesario.

A lo que se suma que fuentes oficiales de Pakistán, uno de los mediadores, le confirmaron a la agencia de noticias Anadolu este lunes que Teherán exige que Washington y Tel Aviv cesen de inmediato sus hostilidades, especialmente las dirigidas contra su liderazgo, además de la retirada del plazo que impuso Trump.

"Irán ha comunicado a Islamabad que sólo considerará la propuesta si Estados Unidos e Israel cesan de inmediato todo tipo de hostilidades contra Irán, incluyendo los ataques contra sus altos mandos militares y civiles", dijeron fuentes con conocimiento de los desarrollos, que recalcaron el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Esta declaración llega después de que Teherán confirmara el lunes el asesinato de Majid Khadmin, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán. Según las fuentes, este país afirmó que no se le puede obligar a entablar ningún diálogo mediante la amenaza de un plazo límite.

¿Qué más revelaron los reportes sobre la propuesta?

En su reporte, Axios señaló que los mediadores recalcaron a los funcionarios iraníes que el tiempo se agota, ya que las próximas 48 horas representan la última oportunidad para evitar una destrucción masiva. Y, posteriormente, Trump le declaró a ese medio que Washington se encuentra en negociaciones avanzadas y que se puede alcanzar un acuerdo. "Hay muchas posibilidades, pero si no llegan a un acuerdo, lo volaré todo por los aires", dijo.