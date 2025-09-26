TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Tras la reunión entre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el de EE.UU., Donald Trump, se firmó un memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica que reforzará aún más su asociación de larga data en este ámbito.
Türkiye y Estados Unidos firmaron en la Casa Blanca un acuerdo para profundizar su cooperación en energía nuclear. / AA
26 de septiembre de 2025

Türkiye y Estados Unidos suscribieron el jueves un memorando de entendimiento destinado a fortalecer y ampliar su asociación en el ámbito de la energía nuclear. El acuerdo se enmarca en la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la Casa Blanca, donde se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que buscó reforzar la cooperación estratégica entre ambos países.

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye, Alparslan Bayraktar, destacó en la red social turca NSosyal que este paso “profundizará aún más nuestra asociación de larga data y multidimensional en el campo de la energía nuclear”.

“Firmamos el memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en presencia de los líderes”, anunció Bayraktar.

Y añadió: “Espero que el trabajo que se lleve a cabo dentro del alcance del acuerdo produzca beneficios mutuos para ambos países en el próximo período”.

Impulso a la cooperación diplomática y comercial

Más allá de la firma del memorando, durante la reunión en la Casa Blanca, los presidentes Erdogan y Trump abordaron temas clave como cooperación en defensa, relaciones comerciales y la situación en Gaza.

Trump resaltó la importancia de fortalecer los lazos económicos, mencionando la posible adquisición por parte de Ankara de aviones de combate fabricados en EE.UU., incluidos los programas F-16 y F-35, así como la eventual eliminación de sanciones impuestas por la compra de sistemas de misiles rusos.

El encuentro también abrió la puerta a nuevos acuerdos comerciales. Tom Barrack, enviado de EE.UU. en Türkiye, confirmó tras la reunión que la compra de aviones Boeing por parte de Turkish Airlines “ya está concretada”, lo que podría representar un acuerdo de gran relevancia tanto para la relación bilateral como para el mercado aéreo global. La transacción incluye un pedido de cuatro cargueros 777, en línea con la estrategia de expansión de Turkish Airlines para aumentar su capacidad de pasajeros y carga a nivel internacional.

FUENTE:TRT Español y agencias
