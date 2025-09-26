Türkiye y Estados Unidos suscribieron el jueves un memorando de entendimiento destinado a fortalecer y ampliar su asociación en el ámbito de la energía nuclear. El acuerdo se enmarca en la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la Casa Blanca, donde se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que buscó reforzar la cooperación estratégica entre ambos países.

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye, Alparslan Bayraktar, destacó en la red social turca NSosyal que este paso “profundizará aún más nuestra asociación de larga data y multidimensional en el campo de la energía nuclear”.

“Firmamos el memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en presencia de los líderes”, anunció Bayraktar.

Y añadió: “Espero que el trabajo que se lleve a cabo dentro del alcance del acuerdo produzca beneficios mutuos para ambos países en el próximo período”.