La ciudad de Marsella, en Francia, fue el lugar desde donde unos 20 barcos zarparon este sábado para unirse a la "Misión Primavera 2026" de la Flotilla Global Sumud, con la meta irrenunciable de romper el bloqueo de Israel sobre Gaza y entregar la ayuda humanitaria que tanto necesita el enclave.

Los preparativos para la misión, que partirá hacia el territorio palestino desde diversos puertos del Mediterráneo, todavía continúan. Justamente, tras semanas de preparación, los barcos franceses ahora se dirigen rumbo a Italia.

Sobre sus velas se podían observar los patrones tradicionales de bordado palestino tatreez, así como imágenes de Handala, símbolo de la resistencia de Palestina.

Los habitantes de Marsella ondearon banderas palestinas y despidieron al grupo de barcos con aplausos y consignas de solidaridad con el pueblo palestino y con Gaza.

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Representantes de las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la iniciativa ofrecieron una rueda de prensa en el puerto de L'Estaque.

Nozha Trabelsi, integrante del movimiento Mil Madleens a Gaza, afirmó que la situación en el enclave continúa empeorando y tiene repercusiones que trascienden el territorio.

En ese sentido destacó que el concepto de alto el fuego es engañoso, recordando que 10 personas murieron durante el incidente del Mavi Marmara en 2010 y que las condiciones de los palestinos siguen deteriorándose.