GENOCIDIO EN GAZA
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Barcos zarpan de Marsella para unirse a Flotilla Global Sumud, que busca romper bloqueo sobre Gaza
Tras varias semanas de preparación, cerca de 20 embarcaciones francesas partieron de la ciudad de Marsella rumbo a Italia, para sumarse a la misión de primavera de la Flotilla Global Sumud, con el objetivo de romper el bloqueo sobre Gaza.
Barcos zarpan de Marsella para unirse a Flotilla Global Sumud, que busca romper bloqueo sobre Gaza
Los preparativos para la misión, que partirá hacia el territorio palestino desde diversos puertos del Mediterráneo, todavía continúan. / AP
hace un día

La ciudad de Marsella, en Francia, fue el lugar desde donde unos 20 barcos zarparon este sábado para unirse a la "Misión Primavera 2026" de la Flotilla Global Sumud, con la meta irrenunciable de romper el bloqueo de Israel sobre Gaza y entregar la ayuda humanitaria que tanto necesita el enclave.

Los preparativos para la misión, que partirá hacia el territorio palestino desde diversos puertos del Mediterráneo, todavía continúan. Justamente, tras semanas de preparación, los barcos franceses ahora se dirigen rumbo a Italia.

Sobre sus velas se podían observar los patrones tradicionales de bordado palestino tatreez, así como imágenes de Handala, símbolo de la resistencia de Palestina.

Los habitantes de Marsella ondearon banderas palestinas y despidieron al grupo de barcos con aplausos y consignas de solidaridad con el pueblo palestino y con Gaza.

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Representantes de las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la iniciativa ofrecieron una rueda de prensa en el puerto de L'Estaque.

Nozha Trabelsi, integrante del movimiento Mil Madleens a Gaza, afirmó que la situación en el enclave continúa empeorando y tiene repercusiones que trascienden el territorio.

En ese sentido destacó que el concepto de alto el fuego es engañoso, recordando que 10 personas murieron durante el incidente del Mavi Marmara en 2010 y que las condiciones de los palestinos siguen deteriorándose.

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Israel, “estado colonial”

Linda Sehili, del sindicato Solidaires, señaló que se están movilizando para poner fin a la cooperación económica con lo que describió como el gobierno de extrema derecha de Israel.

Pierre Stambul, portavoz de la Unión de Judíos Franceses por la Paz (UJFP), afirmó que Israel debe ser considerado un estado colonial y se refirió al desplazamiento de los palestinos en 1948 como una realidad histórica innegable.

Claude Leostic, de la Asociación de Solidaridad Francia-Palestina, expresó su vergüenza por lo que consideró la complicidad de los líderes políticos y exigió que se pusiera fin a esta situación.

Exigió sanciones contra Israel y advirtió que la hambruna en Gaza se está convirtiendo nuevamente en un grave riesgo debido a los continuos bloqueos.

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La primera misión marítima de la Flotilla Global Sumud comenzó a mediados de 2025, y en octubre, las fuerzas navales israelíes atacaron y capturaron más de 40 embarcaciones que formaban parte de la iniciativa de ayuda humanitaria.

Tel Aviv detuvo a más de 450 activistas que se encontraban a bordo. Muchos relataron sus escalofriantes historias de abusos a manos de sus captores israelíes.

FUENTE:TRT World
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