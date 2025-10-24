Continúan las conversaciones sobre la creación de un grupo de trabajo internacional que opere en Gaza, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señalando que las discusiones siguen en curso y que todavía se están ultimando los detalles.

“Es un asunto de múltiples niveles, por lo que se están llevando a cabo negociaciones amplias”, explicó el mandatario a los periodistas a bordo de su avión, de regreso de su visita a los tres países. “Estamos listos para brindar todo tipo de apoyo, y nuestros preparativos continúan”.

Sus declaraciones llegan mientras Türkiye impulsa iniciativas internacionales para estabilizar Gaza y asegurar que la frágil tregua se mantenga, pese a las violaciones israelíes.

“Hamás está cumpliendo con el alto el fuego y ha expresado claramente su determinación de mantenerlo”, dijo Erdogan. “Israel, sin embargo, continúa violándolo. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar que Israel cumpla plenamente”.

Erdogan subrayó que ejercer presión diplomática sobre Israel es “esencial”, y añadió que sanciones y la suspensión de ventas de armas podrían ayudar a obligar al país a respetar sus compromisos.

Esfuerzos humanitarios y de reconstrucción





Erdogan aseguró que Türkiye mantendrá el flujo constante de ayuda humanitaria hacia Gaza y desempeñará un papel clave en su reconstrucción.

“Gaza volverá a levantarse —nadie debe dudarlo—”, afirmó. “Nunca hemos dejado de enviar nuestra ayuda a Egipto, y seguiremos haciéndolo”.

El mandatario señaló que el decimoséptimo Barco de la Bondad de Türkiye, con suministros humanitarios, llegó recientemente al puerto egipcio de El Arish. Asimismo, informó que agencias gubernamentales y ONG turcas están preparándose para participar en la reconstrucción de la infraestructura destruida en Gaza.

“Nuestros hermanos y hermanas en Gaza necesitan de todo, debido al bloqueo inhumano impuesto por Israel”, añadió. “Ahora es momento de actuar, no de hablar”.