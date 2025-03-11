NUEVA SIRIA
Siria firma acuerdo de integración con FDS, rama siria del grupo terrorista YPG/PKK
El gobierno de transición de Siria alcanzó un acuerdo con las Fuerzas Democráticas Sirias, la rama siria del grupo terrorista YPG/PKK, para integrarlas en las instituciones del Estado.
El acuerdo apoya la lucha de Siria contra los remanentes del régimen de Assad y todos los elementos que amenazan la unidad del país. / Others
11 de marzo de 2025

Siria anunció la firma de un acuerdo entre el presidente del gobierno de transición, Ahmed Al-Sharaa, y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) –la rama siria del grupo terrorista YPG/PKK–, que establece un alto el fuego en todo el país árabe, a la vez que refuerza la unidad del territorio sirio.

El acuerdo reafirma la unidad territorial mediante la integración de las instituciones de la República Árabe Siria y rechaza la partición, comunicó este lunes la Presidencia siria en la red social X, que también publicó una foto de la ceremonia de firma.

En la publicación, que incluyó el texto del acuerdo, el gobierno sirio afirmó que este "garantiza la participación y representación de los sirios en los procesos políticos y las instituciones estatales sobre la base del mérito, independientemente de sus orígenes religiosos y étnicos".

Además, el acuerdo subraya que "la comunidad kurda es un componente esencial del Estado sirio, y el Estado sirio garantiza su ciudadanía y todos sus derechos constitucionales".

El texto del acuerdo incluye "el establecimiento de un alto al fuego en todo el territorio sirio" y "la integración de todas las instituciones civiles y militares del noreste del país en la administración del Estado sirio, incluidos los pasos fronterizos, los aeropuertos, y los campos de petróleo y gas".

Además, destaca el "respaldo a la lucha del Estado sirio contra los remanentes del régimen de (Bashar) Al-Assad y todos los elementos que amenazan la seguridad y la unidad del país".

También enfatiza el "rechazo a los llamados a la división, los discursos de odio y los intentos de sembrar discordia entre todos los componentes de la sociedad siria. Asimismo, los comités ejecutivos trabajarán para implementar el acuerdo a más tardar a finales de este año".


FUENTE:TRT Español y agencias
