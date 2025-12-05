GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Muere en Gaza Yasser Abu Shabab, líder de una milicia respaldada por Israel: ¿qué se sabe?
Yasser Abu Shabab, líder de una milicia respaldada por Israel, murió durante enfrentamientos entre tribus en Gaza, según medios israelíes. Reportes señalan que su grupo cooperaba con el ejército de Tel Aviv y saqueaba camiones de ayuda humanitaria.
Muere en Gaza Yasser Abu Shabab, líder de una milicia respaldada por Israel: ¿qué se sabe?
Abu Shabab falleció a causa de sus heridas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel. / Social Media
5 de diciembre de 2025

El líder de una milicia respaldada por Israel en Gaza murió el jueves, según medios israelíes. Yasser Abu Shabab, que cooperaba con el ejército de Tel Aviv, falleció en medio de enfrentamientos entre tribus en la Ciudad de Gaza, informó la emisora pública KAN, citando a fuentes de seguridad anónimas.

El canal israelí i24 señaló que Abu Shabab falleció a causa de sus heridas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel. Para Amit Segal, analista político del Canal 12, su muerte supone “un revés para Israel”, ya que “Hamás lo veía como una amenaza estratégica para su control”.

La figura de Abu Shabab había cobrado notoriedad en los últimos meses, luego de que diferentes reportes confirmaron que algunas de las milicias presentes en el enclave recibían apoyo de Israel y estaban implicadas en el saqueo de camiones que transportaban ayuda humanitaria a Gaza. 

RelacionadoTRT Español - Milicias respaldadas por Israel asesinan al periodista Saleh Al-Jafarawi en Gaza, según reportes
RECOMENDADOS

En julio pasado, Hamás le dio un plazo de 10 días para entregarse, acusándolo precisamente de colaborar con Israel y de saquear los suministros destinados a paliar la crisis humanitaria que padecen millones de palestinos en el enclave..

Asimismo, en junio, el primer ministro Benjamín Netanyahu admitió haber estado apoyando a este grupo, tras los comentarios de un exministro diciendo que Israel había transferido armas a la organización, incluidos rifles de asalto.

Tanto medios israelíes como palestinos han reportado que el grupo respaldado por Israel pertenece a una tribu beduina local liderada por Abu Shabab. El think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores lo describe como el líder de “una banda criminal que opera en la zona de Rafah y que es acusada ampliamente de saquear camiones de ayuda”.

Por su parte, Avigdor Liberman, miembro del Parlamento israelí, Knéset, y exministro de Defensa, declaró a la emisora pública KAN que el gobierno, por orden de Netanyahu, estaba “dando armas a un grupo de criminales y delincuentes”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Noha El-Haddad, médica española en Gaza: "Intentamos salvar vidas, pero no tenemos las herramientas"
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Cómo el “reconocimiento” de Israel a Somalilandia aviva el temor a un traslado forzoso de palestinos
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
El año en que fracasó la rendición de cuentas: la promesa de justicia para Palestina
Netanyahu llega a EE.UU. para hablar con Trump en un clima de frustración con Israel
El balance de muertos en Gaza se acerca a 71.000 mientras Israel sigue violando el alto el fuego
Israel no cumple con entrega de combustible y deja hospital de Gaza sin electricidad ni servicios
Israel amenaza con más agresiones y acusa a Hamás de violar tregua pese a más de 500 incumplimientos
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
Israel pretende una ocupación indefinida de Gaza, advierte ministro de Defensa, socavando tregua
La Navidad vuelve a Gaza tras dos años de genocidio, marcada por las ausencias y escasez de ayuda
Imágenes satelitales revelan cómo Israel se prepara para permanecer en Gaza, pese a alto el fuego
Israel impone nuevas trabas y prohibiciones a las ONG en Gaza, mientras persiste crisis humanitaria
Pese a leve alivio del hambre, 75% de palestinos sigue en nivel crítico de inseguridad alimentaria
Netanyahu evalúa una posible ofensiva renovada para Gaza, mientras mediadores se reúnen en EE.UU.
Israel vuelve a incumplir tregua en Gaza y ONU advierte que la situación humanitaria está al límite
Bajo los escombros de Gaza, recuperan los cuerpos de 30 miembros de una familia palestina