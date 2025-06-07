Este ha sido uno de los reportajes más difíciles en los que he tenido que trabajar. No hay guión para pedirle a un padre que hable de su hijo asesinado. En algunos casos, no pude hacerlo. El dolor en sus rostros era abrumador. Algunos respondieron a mi pregunta en silencio. Otros con lágrimas. Algunos me miraron con una ira silenciosa.

No puedo ni empezar a expresar el nivel de dolor que mi pueblo está viviendo. La mente no puede llegar a imaginarlo. El corazón se niega a absorberlo.

Las cartas que aquí comparto son de sobrevivientes desplazados en toda Gaza, personas que, en momentos de desconsuelo, lograron recordar un fragmento de vida y de pérdida. Cada carta está dirigida a un ser querido fallecido en esta brutal ofensiva de Israel.

Ninguno de los que escribieron estos mensajes pidió que su dolor se hiciera público. Pero todos querían que sus voces se escucharan. Estas cartas son sus testimonios.

El Eid es una época en la que las familias se reúnen para celebrar, rezar y visitar las tumbas de los fallecidos. Pero en Gaza, incluso el duelo les ha sido arrebatado. Muchos siguen sin saber dónde están enterrados sus seres queridos. Algunos permanecen atrapados bajo los escombros. Otros yacen en fosas comunes o simplemente están desaparecidos.

En este Eid, mientras el mundo celebra, Gaza llora. Y estas voces hablan desde un lugar donde la alegría se ha convertido en un recuerdo.

Para Ashraf Al-Najjar (53 años) — De tu esposa, Rasmiya Al-Najjar (60 años):





Mi querido Ashraf, mi esposo, mi amor, la persona más preciosa que mis ojos jamás conocieron. Lo llaman Eid, pero ha llegado otro Eid insípido, y tú no estás con nosotros. Estos se han convertido en momentos dolorosos sin ti. Desde que fuiste martirizado el 6 de febrero de 2024, tus ocho hijos y yo hemos estado deambulando sin hogar.

Justo hoy llegué a Al-Mawasi en nuestro desplazamiento número 15, y armamos nuestra tienda de campaña tras huir de un refugio que se convirtió en zona de evacuación.

Ojalá pudiera visitar tu tumba… pero no hay tumba” Rasmiya Al-Najja

Ojalá pudiera visitar tu tumba. Ojalá pudiera contarte nuestro dolor y dejar que escucharas, como siempre lo hacías antes de que la bala de ese francotirador te impactara mientras llenabas una botella de agua. Pero no hay tumba.

Todos los días, mis hijos y yo buscamos tu cuerpo en el patio del Hospital Nasser de Jan Yunis, donde te enterramos antes de la invasión israelí. Cuando se retiraron, encontramos tu sudario con tu nombre, pero tu cuerpo ya no estaba y te hemos estado buscando desde entonces.

Qué cruel se ha vuelto la vida sin ti, mi amor. Fuiste nuestro apoyo, nuestro refugio. Tus nietos no dejarán de preguntar: "¿Dónde está el abuelo?". Este Eid es negro. No hay Eid. Solo hay dolor.

Para Ghassan Ibrahim (40) — De tu esposa, Ola Faiz (39):





Desde que falleciste el 17 de octubre de 2024, nuestras lágrimas nunca se han secado, mi amor.

Te asesinaron mientras reparabas las tuberías de agua para abastecer a nuestra ciudad, Khuza'a, al este de Jan Yunis. Como funcionario municipal, te habías coordinado con el ejército israelí antes de partir, al igual que en misiones anteriores. Pero aun así te bombardearon junto con tus colegas mientras servías a nuestra comunidad. Ni siquiera pude despedirme. Fuiste a saciar nuestra sed y nos dejaste sedientos de ti para el resto de nuestras vidas.

Fuiste a saciar nuestra sed y nos dejaste sedientos de ti” Ola Faiz

No eras un hombre común, ni en la vida ni en la muerte. Ahora anhelamos tus palabras, tu alma, tu sonrisa. Iluminaste nuestros Eids con tu presencia y te desviviste por hacer que nuestros días y Eids fueran lo más especiales y fáciles posible. Solías aliviar nuestro sufrimiento en tiempos de ofensiva y desplazamiento. Ahora, en esta tienda de campaña destrozada, somos nosotros los que estamos siendo masacrados, no las ovejas.

Te lo prometo: no nos derrumbaremos. Tu hijo mayor, Iyass, ha entrado a la universidad. Kinan se prepara para sus exámenes de bachillerato. Layan estudia noveno grado en línea, igual que el pequeño Mohammad en tercero. Llevaré este mensaje siempre: por ti, por ellos, por nosotros.

Para Mohammad Ahmad (17) — De tu madre, Suheila Mohammad (48):







Mi querido Mohammad, desde el primer día de la ofensiva israelí, el día en que fuiste martirizado, el mundo se ha tornado oscuro. Tu padre, tus cinco hermanos y yo vivimos en un dolor infinito. Tu hermano menor, Fouza, acaba de cumplir 10 años, pero es como si hubiera renunciado a la vida. Apenas habla.

Tu espíritu nunca nos abandonó. Tu sonrisa y tu infinita ternura siempre nos acompañan. Nuestro hogar ha desaparecido, nuestra vida está destruida. Seguimos desplazados, mudándonos de un lugar a otro. Pero nada de eso se compara con la agonía de tu ausencia.