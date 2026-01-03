Fuertes explosiones y sonidos similares al sobrevuelo de aviones se escucharon en Caracas, la capital de Venezuela, durante la madrugada de este sábado, constataron periodistas de la agencia AFP. Poco después, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó el estado de emergencia por lo que denunció como una "gravísima agresión militar" por parte de EE.UU.
"Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", se lee en un comunicado. El Gobierno de Maduro añadió que “tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”. “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió.
Las autoridades venezolanas también indicaron que los ataques ocurrieron en Caracas, La Guaira y los estados de Miranda y Aragua.
“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, señaló la declaración.
En ese sentido, el gobierno llamó a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”.
Lugares afectados
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X, una lista de lugares afectados:
Base Aérea La Carlota: inutilizada y bombardeada.
Cuartel militar de montaña en Catia La Mar: inutilizado y bombardeado.
Palacio Federal Legislativo en Caracas: bombardeado.
Complejo militar Fuerte Tiuna: bombardeado.
Aeropuerto El Hatillo: atacado.
Base F-16 n.° 3 en Barquisimeto: bombardeada.
Aeropuerto privado de Caracas en Charallave: bombardeado e inutilizado.
Cortes de energía en varias zonas: Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero y toda la zona sur de Caracas.
Ataques reportados en el Centro Histórico de Caracas.
Base de helicópteros militares de Higuerote: inutilizada y bombardeada.
“Las ventanas retumbaron“
Los estallidos se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el mar Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del presidente de ese país, Nicolás Maduro, "están contados".
Imágenes sin verificar y compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.
"Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando", dijo a AFP una pensionada de 67 años que pidió anonimato. "Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas", cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.
También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, cuenta que "está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos". "Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí".
Este lunes, Trump afirmó que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque para supuestamente cargar embarcaciones con narcóticos.
Sin embargo, no especificó si se trató de una operación militar o de la CIA ni dónde ocurrió el ataque, limitándose a señalar que fue "en la costa".
Dicha ofensiva habría sido el primer ataque terrestre conocido en suelo venezolano. El presidente Nicolás Maduro no ha confirmado ni negado el ataque del lunes, pero el jueves afirmó estar dispuesto a cooperar con Washington tras semanas de presión militar estadounidense.
Petro denuncia ataque con misiles
Petro también denunció este sábado un ataque "con misiles" contra Caracas, luego de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana.
"Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela", escribió el mandatario. Y luego solicitó una reunión “de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" contra el país vecino.
“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, escribió Petro en otro menaje.
Reporte dice que Trump aprobó ataque a Venezuela hace varios días
Trump habría ordenado los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.
Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a ataques aéreos en Nigeria.
Posterior a esa ofensiva, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del Gobierno de Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques, indicó el reporte.
Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, que desde hace día contaba con el visto bueno de Trump.
Gobierno de Trump está al tanto de las explosiones en Venezuela
Funcionarios del Gobierno Trump están al tanto de los reportes sobre explosiones y aviones en Caracas, según publicó la reportera de CBS Jennifer Jacobs en X.
La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la agencia de noticias Reuters.