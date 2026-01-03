Fuertes explosiones y sonidos similares al sobrevuelo de aviones se escucharon en Caracas, la capital de Venezuela, durante la madrugada de este sábado, constataron periodistas de la agencia AFP. Poco después, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó el estado de emergencia por lo que denunció como una "gravísima agresión militar" por parte de EE.UU.

"Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", se lee en un comunicado. El Gobierno de Maduro añadió que “tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”. “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió.

Las autoridades venezolanas también indicaron que los ataques ocurrieron en Caracas, La Guaira y los estados de Miranda y Aragua.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, señaló la declaración.

En ese sentido, el gobierno llamó a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”.

Lugares afectados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X, una lista de lugares afectados:

Base Aérea La Carlota: inutilizada y bombardeada.

Cuartel militar de montaña en Catia La Mar: inutilizado y bombardeado.

Palacio Federal Legislativo en Caracas: bombardeado.

Complejo militar Fuerte Tiuna: bombardeado.

Aeropuerto El Hatillo: atacado.

Base F-16 n.° 3 en Barquisimeto: bombardeada.

Aeropuerto privado de Caracas en Charallave: bombardeado e inutilizado.

Cortes de energía en varias zonas: Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero y toda la zona sur de Caracas.

Ataques reportados en el Centro Histórico de Caracas.

Base de helicópteros militares de Higuerote: inutilizada y bombardeada.

“Las ventanas retumbaron“

Los estallidos se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el mar Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del presidente de ese país, Nicolás Maduro, "están contados".

Imágenes sin verificar y compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

"Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando", dijo a AFP una pensionada de 67 años que pidió anonimato. "Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas", cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, cuenta que "está sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos". "Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí".