La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT, por sus siglas en turco) interceptó en 2024 un gran envío de localizadores electrónicos, también conocidos como bípers o buscapersonas, así como cargadores manipulados con explosivos en el Aeropuerto de Estambul, según reveló un año después el diario Sabah.

La carga, procedente de Hong Kong y con destino a Líbano, contenía 1.300 buscapersonas y 710 cargadores, todos escondidos en un envío declarado como "procesadores de alimentos".

Este hallazgo se produce tras múltiples reportes y una posterior admisión del jefe del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, sobre una polémica “operación con buscapersonas” llevada a cabo en Líbano en septiembre de 2024.

Los ataques incluyeron el uso de dispositivos de comunicación inalámbricos, como buscapersonas y radios portátiles supuestamente empleados por Hezbollah, y causaron la muerte de al menos 51 personas, además de dejar casi 3.000 heridos en todo Líbano, incluso en zonas civiles como tiendas y viviendas.

En febrero de 2025, David Barnea, jefe del Mossad, hizo una inusual declaración pública en una conferencia en Tel Aviv, afirmando que la operación “cambió las reglas del juego” en el conflicto con Hezbollah. “Esta operación marcó un punto de inflexión en el norte, durante el cual dimos vuelta la situación frente a nuestros enemigos”, declaró Barnea.

Las bombas estallaron por todo el país, incluidas casas y comercios, y fueron calificadas por el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, como una violación del derecho internacional.

Turk además trazó una “línea directa” entre los ataques con buscapersonas y el posterior asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, así como el eventual acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo libanés. Barnea aseguró que “Hezbollah sufrió un golpe devastador que quebró el espíritu de la organización”.

Varios informes señalan que el Mossad habría utilizado dispositivos fabricados por la empresa taiwanesa Gold Apollo. Esta negó en un principio cualquier implicación y aseguró que la firma húngara Bac Consulting KFT tenía permiso para usar su marca. Sin embargo, algunos medios identificaron a esta empresa con base en Budapest como una posible fachada del Mossad.

La operación de la MIT en Estambul se inició tras recibir información sobre un envío inminente de buscapersonas hacia Líbano, programado para llegar dos días después de las explosiones en ese país en septiembre de 2024.