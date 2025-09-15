5 de septiembre



Tras el sobrevuelo, el presidente Donald Trump advirtió que podría derribar aviones venezolanos si representan una amenaza para las fuerzas estadounidenses. "Diría que van a estar en problemas. Les informaremos... si vuelan en una posición peligrosa", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Dirigiéndose al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que si las aeronaves venezolanas se encuentran “en una posición peligrosa.. ustedes o sus capitanes pueden decidir qué hacer", añadió.

Ante la pregunta de si Estados Unidos buscaba un cambio de régimen en Venezuela, el mandatario respondió: “Bueno, no estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones muy extrañas. Dicho suavemente, estoy siendo muy amable al decirlo”. Sus comentarios hicieron referencia las elecciones presidenciales en Venezuela de hace un año, en las que Maduro fue declarado ganador, pero que la oposición disputa.

Como respuesta al sobrevuelo, Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico, según dijeron funcionarios a las agencias de noticias Reuters y AFP.

Posteriormente ese mismo día, Maduro afirmó que las diferencias con Washington “no justifican un conflicto militar” y reiteró que Venezuela es un país “pacifista, pero guerrero”. "Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar (…) No tiene justificación", dijo en un mensaje transmitido por televisión.

En ese sentido, señaló que Venezuela se encuentra en una "fase de lucha no armada, que es política, comunicacional e institucional”. Sin embargo, destacó que si "fuera agredida”, “pasaríamos a una etapa de lucha armada en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo".





6 de septiembre



En referencia al despliegue estadounidense en la región, justificado por Washington por buscar “frenar el tráfico de drogas”, Maduro declaró en televisión que “Estados Unidos debe dejar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela y respetar la soberanía”.





7 de septiembre



De camino al campeonato de tenis U.S. Open, la prensa preguntó a Trump si consideraba atacar a carteles del narcotráfico dentro de Venezuela, a lo que el presidente respondió: “Ya lo verán”.

Mientras, el presidente Maduro ordenó el despliegue de 25.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la frontera con Colombia y en la llamada “fachada caribeña” del país. Según el anuncio del mandatario, la medida busca reforzar la seguridad y la soberanía nacional en áreas estratégicas. Como afirmó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se movilizarían “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia en zonas que considera “una ruta del narcotráfico”.

Se trata, como reportó el medio estatal Venezolana de Televisión ( VTV ), de “una de las mayores operaciones de seguridad en la historia reciente de Venezuela”. “Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra y hacer lo que nos corresponde hacer”, dijo Padrino en un video publicado en redes sociales.





8 de septiembre



Pete Hegseth, que pasó de ser el secretario estadounidense de Defensa al de Guerra, realizó una visita sorpresa a Puerto Rico junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

En el recorrido, Hegseth se dirigió a las tropas a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima: “No se equivoquen; lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América: acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, dijo en un mensaje difundido por el Pentágono.

La gobernadora de la isla, Jennifer González, recibió a los altos cargos y agradeció a Washington por “reconocer la importancia estratégica de Puerto Rico para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Además, dijo que las maniobras militares continuarán: “Esto acaba de comenzar”. Señaló asimismo que la lucha contra el narcotráfico abordará “el problema en su raíz, atacando a la fuente de las drogas”.

Desde Venezuela, el presidente Maduro denunció un intento de construir un “relato sucio” para llevar a Estados Unidos “a una guerra en Sudamérica”. Tildó las acusaciones de narcotráfico como “una mala película de mentiras de Hollywood” y aseguró que su país “es irrelevante en el tema del narcotráfico”.

“A Venezuela nadie la va a humillar, no vamos a aceptar la humillación del imperio gringo. Jamás. Ni hoy ni nunca”, declaró en su programa semanal Con Maduro +, transmitido por VTV.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó las acusaciones como “una gran farsa”, advirtiendo que el movimiento militar constituye un intento de “agresión armada” para justificar un cambio de régimen y apropiarse de las riquezas del país.

Además, Rodríguez acusó a Washington de ser “el centro mundial de lavado del narcotráfico”, y aseguró que sería “más fácil” para la Casa Blanca combatir internamente ese problema que desplegar barcos de guerra para “agredir” a Venezuela, un país “libre de cultivos ilícitos”.

9 de septiembre



El presidente Maduro dio una entrevista exclusiva en el programa de RT “Conversando con Correa”, presentado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

En la conversación, Maduro acusó a Washington de tener “plan de guerra” y no precisamente por el narcotráfico sino por el petróleo y el gas. "Buscan muchas cosas. Primero buscan el petróleo, no el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que ha aumentado ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo”,

Agregó que su país “tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota". "Tenemos al frente ocho barcos de guerra de destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre de 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Tienen ocho barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear", insistió el mandatario durante la entrevista.

Ante la pregunta sobre la existencia del presunto Cartel de los Soles, respondió: “Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual estan en los bancos de Estados Unidos. Ahí esta el cartel, que lo investiguen y lo descubran”.

Además, Maduro hizo alusión a las declaraciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en las que confirmaba que EE.UU . seguirá enviando aviones a la isla. "La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'Si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", expresó el mandatario.

El secretario Hegseth, en una entrevista con el medio Fox News, sostuvo que Washington está preparado para usar su “poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos". Y casi en simultáneo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo” .

Horas después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela alertó sobre lo que denominó “perversa campaña” en redes sociales sobre la “supuesta presencia” de un helicóptero de Estados Unidos cerca al territorio de sus islas con el objetivo de “fabricar un incidente o falso positivo”.

Según el comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, circula información del helicóptero de Washington “en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños" a la aeronave. Esto, de acuerdo a Caracas, con el objetivo de generar una operación de falsa bandera y así justificar una agresión militar contra el Gobierno de Maduro.

10 de septiembre

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que su país está preparado “para cualquier guerra prolongada”, en relación a las recientes acciones militares emprendidas por Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa” de defensa, afirmó el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Y luego añadió que a la hora de "defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo"

Además, reiteró de nuevo que el despliegue estadounidense “no tiene que ver con droga”, sino con provocar “un cambio de régimen”, y recordó que su país tiene recursos naturales como gas, petróleo, oro y coltán que son un motivo de peso para la agresión estadounidense.

A las declaraciones de Cabello se suma la decisión de Maduro de activar 284 frentes de batalla como parte de su “Plan Independencia 200”, que busca garantizar la protección de las costas venezolanas. “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”, sostuvo Maduro. En ese sentido, detalló que el Gobierno ha elevado su capacidad de acción en todas las ciudades del país. “Defensa integral, resistencia activa y ofensiva permanente” es el objetivo para “la defensa de la soberanía”, detalló.

Por otro lado, como parte de lo que la embajada de EE.UU. calificó de cooperación conjunta en seguridad para “combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna”, el buque USS Sampson del ejército estadounidense volvió a posicionarse en Panamá.

Se trata de un destructor lanzamisiles que ya estuvo hace alrededor de una semana en el país, estacionado en la zona conocida como Amador, frente a la entrada por el Pacífico del Canal de Panamá, el cual no cruzó. Ahora, el buque ha regresado a esa misma región y fuentes de la vía interoceánica confirmaron a la agencia de noticias EFE que no hay ningún tránsito programado.

11 de septiembre





El presidente Maduro anunció la puesta en marcha del “Plan Independencia 200”, en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla" a lo largo del país para garantizar "la independencia y la paz". Y aseveró que los territorios venezolanos “jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”.

Asimismo, advirtió que "el que llame a bombardear o a invadir” Venezuela “es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté".

En este sentido, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó previamente que Venezuela y La Fuerza Armada Nacional Bolivariana “aman la paz”, pero advirtió: “Pero tampoco se equivoquen. Para eso nos estamos preparando”.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó su preocupación ante la amenaza estadounidense, advirtiendo que una agresión contra su país desataría “una de las peores desestabilizaciones” que haya vivido el continente americano. Además, acusó a los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago de ser “vasallos” del Departamento de Guerra estadounidense.

En referencia al ataque a la lancha por parte de EE.UU . el 2 de septiembre, el ministro de Interior, Cabello, negó que las personas que viajaban fueran narcotraficantes o integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, como había afirmado la administración de Trump.

Declaró, tras sus investigaciones internas, que las consignas de Washington fueron una “tremenda falsedad, tremenda mentira”. “¿Cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, ironizó.

12 de septiembre

Maduro informó sobre una jornada de adiestramiento en 312 cuarteles y unidades militares para el día siguiente. "Hombre y mujer del pueblo, te va llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares", indicó el líder en un video publicado en su canal de Telegram.

Detalló que el entrenamiento consistiría en el “empleo de los sistemas de armas, organización para las operaciones, todo lo que es el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares de día, de noche, de madrugada”.

En relación a las acusaciones previas de Delcy Rodríguez sobre ser “vasallos” de Washington., la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, aseguró que “no hay planes con Estados Unidos para invadir Venezuela o enviar tropas de Trinidad y Tobago”, y las tildó de “alarmismo”. Además, añadió que su principal objetivo es “proteger” a los ciudadanos de su país.



13 de septiembre





El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, denunció que un destructor estadounidense interceptó, abordó y retuvo durante ocho horas a un barco atunero venezolano en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país suramericano el día anterior. De acuerdo al diplomático, a embarcación pesquera fue intervenida de manera “ilegal y hostil”, pese a que estaba tripulada por nueve “humildes” pescadores y resultaba “inofensiva”.

Las autoridades venezolanas identificaron al buque militar como el USS Jason Dunham (DDG-109), “dotado de potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente especializados”. Caracas exigió a Washington detener de inmediato estas operaciones contra embarcaciones venezolanas, advirtiendo que “ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe”.

Además, durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, el Gobierno de Venezuela organizó jornadas de entrenamiento militar en Caracas, a las que miles de voluntarios acudieron a alistarse para “defender a la patria de la amenaza estadounidense”.

En este contexto, el ministro del Interior, Cabello, llamó a la “defensa implacable” de Venezuela."Que se preparen a una guerra de 100 años si llegan a poner un pie en Venezuela. Saben ellos que, luego de 100 años, los vencedores seremos los bolivarianos. Deben tenerlo muy claro”.

El ministro añadió que los venezolanos deben ser “implacables en la defensa de la patria", en declaraciones desde el estado Aragua, donde encabezó un ejercicio de disparos. En transmisión de VTV, instó a los venezolanos a la “resistencia activa prolongada” y a la “ofensiva permanente”, y a “estar preparados” para “quien sea, como se llame” y “venga de donde venga”.

Desde el principal complejo militar del país, Fuerte Tiuna, donde participó en las jornadas de adiestramiento, el ministro de Defensa, Padrino, acusó a EE.UU. de un “brutal ejercicio” psicológico contra el país. Además, reiteró la retórica del gobierno venezolano, declarando que “nosotros estamos dispuestos a dar la vida y no estoy exagerando. No hablo nada más por la Fuerza Armada Nacional, hablo por todo el pueblo".

14 de septiembre

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que que EE.UU. triplicó en agosto sus operaciones de aviones espía "contra" Venezuela. En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del ejército de EE.UU.” en el Caribe. Sin embargo, añadió, que “ahora pasaron a un patrón de diurno a hacerlo de noche y de madrugada, y a triplicar en agosto las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela".

Luego señaló que “todos los días de septiembre, y anoche también, aeronaves de inteligencia y aviones cisterna estuvieron reabasteciendo en el aire”. Según el ministro, la noche del sábado se detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135. Además, añadió que dichos aviones están "diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano", añadió. También mencionó el E-3 Sentry AWACS como otro avión que “también pasa con mucha frecuencia” cerca de las costas del país.

Padrino aseguró que el Gobierno de Venezuela está al tanto de los movimientos y que las Fuerzas Armadas están preparadas para responder. “Estamos preparados y podemos intervenir en cada vuelo, de manera individual o colectiva; sabemos lo que están haciendo, sabemos que sus despliegues en el Caribe tienen la intención de provocar una guerra”, que “no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe", concluyó.

El ministro también recordó que, por orden del presidente continúan los programas de entrenamiento de las milicias. De hecho, Maduro afirmó que el pueblo, con las tres líneas de acción establecidas, se prepara para la “victoria histórica”. “Nos estamos preparando con las tres líneas: la defensa integral de la nación, la resistencia activa del pueblo y la ofensiva permanente de todo un país. En ese escenario, nuevamente tendríamos un solo destino: la victoria histórica”, dijo en un mensaje en la red social Telegram.

Mientras, desde Estados Unidos, el presidente Trump evitó nuevamente dar una respuesta clara sobre la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela. “Veremos qué pasa”, dijo a la prensa, repitiendo el tono ambiguo de su declaración de la semana pasada: “Ya lo verán ”.

“Veremos qué pasa. Miren, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable", declaró Trump ante la prensa en Nueva Jersey, antes de partir hacia Washington. "No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta, no nos gusta nada", agregó el mandatario. Al ser cuestionado sobre la legalidad del hipotético ataque, fue tajante: "Lo que es ilegal es que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas".





