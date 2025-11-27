El primer viaje apostólico del papa León XIV a Türkiye acarrea siglos de historia y simbolismo. El líder de la Iglesia católica regresa a la cuna del cristianismo: hace 1.700 años se realizó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia, en la que hoy es la ciudad turca de Iznik, en la región de Anatolia. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino reunió a obispos de todo el mundo para impulsar decisiones centrales sobre el desarrollo de la religión y sentó así las bases del cristianismo que se siguen profesando.

Hoy, esa historia de memoria, identidad y patrimonio vuelve a cobrar vida con el viaje del papa a Ankara, Estambul, Iznik y otros lugares simbólicos, como la Mezquita de Sultanahmet (Mezquita azul), la Iglesia Patriarcal de San Jorge, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y la Catedral Apostólica Armenia.

Además, la visita también representa una oportunidad diplomática a diferentes niveles. Por un lado, para el Vaticano los viajes a países de mayoría musulmana abren la posibilidad de fortalecer los puentes con otras religiones. Y, por otro, para Türkiye, reafirma su fuerza como escenario vital donde confluyen múltiples diálogos: al combinar encuentros religiosos con reuniones de alto nivel –incluido un evento con el presidente Recep Tayyip Erdogan– la agenda de León XIV muestra la amplitud de interlocución que siempre ha impulsado este país.

El peso simbólico de Türkiye

La llegada del pontífice vuelve a mostrarle al mundo la vocación de Türkiye por el diálogo político, el encuentro confesional y la mediación, pilares de una diplomacia perseverante. Esta dimensión diplomática se ha articulado a lo largo de dos décadas: bajo la conducción del presidente Erdogan, el país ha logrado consolidarse como un actor autónomo, con el objetivo de fomentar el diálogo simultáneo con potencias en tensión.

“Aspiramos a un orden mundial que priorice el desarrollo económico, el comercio y el bienestar de las sociedades”, destacó Erdogan en el marco de la 25ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en septiembre de 2025. En ese sentido, Ankara ha impulsado con énfasis la idea de ofrecer espacios alternativos cuando otros se cierran, y ese objetivo encuentra en Iznik un capital simbólico que trasciende lo religioso.

En los últimos años, Türkiye ha consolidado un papel central en la diplomacia al ampliar su presencia y colaboración en escenarios complejos: mantuvo canales abiertos con Rusia y Ucrania incluso en los momentos de mayor confrontación; reforzó contactos con Qatar y Egipto para facilitar intercambios humanitarios en Gaza; participó en conversaciones sobre el futuro del corredor de Zangezur, en el Cáucaso sur; y activó vínculos con actores africanos para contener el impacto regional de la crisis en el mar Rojo. Aunque el diálogo puede tomar tiempo, Ankara continúa construyendo una política de encuentro, con la vocación de mantener las puertas abiertas en un entorno marcado por la fragmentación.

Por eso, el viaje del papa León XIV puede interpretarse tanto desde la memoria cristiana por el aniversario del Concilio de Nicea, como desde el diálogo político que Türkiye promueve a nivel internacional, destacando su papel en fomentar la convivencia.

La Iglesia en Türkiye: de Nicea al presente

En un país de mayoría musulmana, Türkiye conserva lugares esenciales para la historia del cristianismo: Iznik, Santa Sofía, Capadocia y Éfeso. Esta geografía cargada de significado alimenta un modo particular de proyectarse al exterior, combinando vínculos históricos, prácticas diplomáticas flexibles y gestos que apelan tanto al registro político como al espiritual.

El Concilio de Nicea también estableció un marco doctrinal común y dio origen al Credo niceno, un hito fundacional para el cristianismo. La conmemoración de sus 1.700 años vuelve a adquirir relevancia, con un aspecto tanto teológico y político: Nicea sentó las bases de la unidad cristiana, aunque siglos más tarde Roma y Constantinopla se separaron en el Cisma de 1054, marcado por tensiones doctrinales y disputas de autoridad.

Y el sitio ha cobrado aún más relevancia en los últimos años. Antes de su muerte, el papa Francisco había expresado su deseo profundo de volver a Iznik junto al Patriarca Bartolomé I para conmemorar el aniversario del Concilio de Nicea. El papa León XIV retomó ese anhelo, dándole forma concreta y llevando adelante un gesto que Francisco consideraba decisivo para afirmar la unidad cristiana y ofrecer un mensaje de paz en un tiempo marcado por incertidumbres.