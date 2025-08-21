En Gaza, el alegre sonido de la zaghroota –un ulular festivo que acompaña bodas y otros eventos de celebración– se ha desvanecido. En su lugar, flota el estruendo de los bombardeos, el zumbido de los drones y los sollozos de las familias en duelo.

Las bodas ahora son extremadamente raras. Incluso quienes intentan empezar vidas nuevas ven sus sueños truncados. El colapso económico , el miedo constante y la profunda tristeza han obligado a muchas parejas a posponer sus planes de matrimonio.

Para las novias palestinas, el día de su boda ahora es el recuerdo de un futuro que alguna vez imaginaron. Antes de octubre de 2023, las bodas en Gaza eran festivales animados.

Desde las noches de henna , a las que asistían la prometida y sus amigas y familiares, hasta la zaffe del novio –una animada procesión de familiares y amigos bailando para recoger a la novia de su casa– las celebraciones eran elaboradas y alegres.

Decenas de salones de boda construidos expresamente existían en Gaza, como Pearl Palace y Lighthouse Hall en el barrio de al-Rimal, Al-Nour Hall en Nuseirat y, por supuesto, Princess Palace en la calle Al-Sina’a en Ciudad de Gaza, que era icónico. Las adolescentes soñaban con sus amplios salones, decorados con luces para contrarrestar los cortes de electricidad israelíes.

Hoy, Lighthouse Hall yace en ruinas, destruido por bombardeos israelíes. Otros han quedado gravemente dañados, como los 130.000 edificios reducidos a escombros.

Algunos salones, como Rose Hall en Tal Al-Hawa, se convirtieron en refugios para familias desplazadas de Shujaiya y Zeitoun. En lugar de mesas con manteles y sofás nupciales (koosha), las pistas de baile fueron cubiertas con mantas y colchones.

La destrucción obligó a las parejas, que aún se aferran al amor – una necesidad humana perdurable – a sustituir sus planes de boda por ceremonias sencillas en casas que aún se mantienen en pie o en tiendas de desplazados.

Las fiestas de compromiso, antes eran grandiosas pero con menos invitados que las bodas, son ahora actos modestos, más íntimos, y quizá aún más significativos bajo la sombra de los ataques y el riesgo de la pérdida.

Relacionado TRT Global - Nueva fase del genocidio: Israel acelera ocupación de Gaza en plena propuesta de tregua de Hamás

Amor en medio de treguas temporales





Ola Abdel Rabbo, de 22 años, estudiante de ingeniería eléctrica, se comprometió con Naseem Abu Subha en febrero durante el breve alto el fuego entre Israel y Gaza.

La pareja se conoció mientras estudiaban un curso de diseño web y se sintieron atraídos de inmediato.

En su fiesta de compromiso, celebrada en casa de un familiar en Deir al Balah, en la tranquilidad de la tregua, Naseem deslizó en el dedo de Ola un sencillo anillo de oro que pertenecía a su madre.

“Naseem no pudo comprarme la tradicional shabka de boda [un juego de oro con pulseras, un collar y pendientes], porque no tenía dinero y las joyerías estaban cerradas”, recuerda Ola. “Me prometió que lo compraría cuando terminara la ofensiva”.

A Naseem le habían ofrecido un trabajo como diseñador de software en el Reino Unido, y la pareja tenía grandes esperanzas.

Mientras disfrutaban de un té caliente y un bizcocho casero, preparado con la poca harina que Naseem consiguió en las filas de ayuda, la joven pareja celebró con los pocos amigos y familiares que habían sobrevivido a la ofensiva.

Para su boda, habían planeado encargar su pastel en una de las reconocidas pastelerías de Gaza, como la tienda de Badri y Haniya en Rimal, cuya fachada estaba decorada con rosas plásticas descoloridas por el sol y en cuya vitrina se exhibían pasteles de tres pisos con rosas de azúcar blancas sobre bases doradas que reflejaban la luz de la calle.

Mientras que Abu Majed, otro veterano pastelero del barrio, solía recibir a las parejas con una sonrisa y preguntarles: “¿Quieren que su pastel sea rosa como su amor, o blanco como su intención?”

Hoy en día, el olor a vainilla ya no impregna Rimal. En su lugar, quienes sobreviven al genocidio simplemente preguntan: “¿Hay harina?”

Aun así, Abu Majed sigue siendo optimista: “Cuando termine esta ofensiva, voy a decorar el primer pastel con zaatar (tomillo, hierba tradicional palestina) para que sea un recordatorio de la herencia de nuestra tierra”.

Recuerdos congelados





En su compromiso, Ola vistió un vestido que había cosido años antes, con algodón blanco y rosa comprado a un comerciante en la calle Omar Al-Mukhtar.

Recuerda a Naseem mirándola con ese vestido, con una sonrisa radiante. Sonaban suavemente canciones de amor en un teléfono. Ese momento vive nítidamente en su memoria, un recuerdo que ahora lleva sola.

Meses después, el 30 de junio, en el café costero Al Baqa, Naseem pidió el café turco de Ola, con poca azúcar, que ya sabía de memoria.

Escribió algo en una servilleta y se lo pasó con cuidado a su prometida por encima de la mesa. Decía: “Si te preguntan por qué la amas, di que es porque es la única persona que te hace olvidar el ruido de los aviones”.

Instantes después de que Naseem tomara una foto de ambos, un ataque aéreo alcanzó el café. Los dos fueron lanzados al suelo. El pie de Ola sangraba, y Naseem yacía inmóvil a su lado. Fueron trasladados al hospital, pero horas más tarde la familia de Ola confirmó su peor temor: Naseem había muerto.

“Finalmente me permitieron verlo. Estaba tan hermoso como la luna llena”, dice.

La dolorosa pérdida de Ola es una entre muchas. En hogares de Gaza, otras futuras novias se aferran a los recuerdos de prometidos con los que nunca podrán casarse, como Aseel Al-Ashqar, cuya historia de amor sufrió un destino igualmente trágico.