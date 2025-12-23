Al menos cuatro civiles murieron y varias personas resultaron heridas este lunes en el norte de Alepo por disparos de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), la rama siria del grupo terrorista YPG/PKK. Autoridades locales reportaron que el ataque dejó heridos a niños y a personal de Defensa Civil y de seguridad, y obligó a decenas de familias y trabajadores de fábricas a huir de la zona.
Según la agencia estatal siria SANA, terroristas de las SDF atacaron con fuego de ametralladora y proyectiles de mortero un puesto de control situado entre las rotondas de Shayhan y Al-Layramoun, lo que forzó a residentes y trabajadores a abandonar la zona.
Además, bombardearon con morteros y cohetes varios barrios de Alepo, y uno de esos ataques causó la muerte de un civil, indicó la agencia. Los impactos alcanzaron además infraestructuras civiles, incluido el Hospital Al-Razi de la ciudad, aunque no se informó sobre víctimas ni daños.
Asimismo, SANA informó que dos niños resultaron heridos por disparos cerca de Shayhan, mientras que se registraron incendios en los barrios de Jamiliyah y Sheikh Taha como consecuencia de los ataques.
Por su parte, la Defensa Civil Siria afirmó que un niño y una mujer murieron, y que también una joven resultó herida tras un ataque dirigido contra una vivienda residencial en el barrio de Jamiliyah.
Se intensifican las medidas de seguridad
El Ministerio de Defensa también brindó detalles de los ataques. Precisó que las SDF lanzaron un ataque repentino contra posiciones del Ejército sirio y de las Fuerzas de Seguridad Interna en los alrededores de Al-Ashrafieh, causando heridos. Confirmó además que miembros de las SDF atacaron viviendas civiles, residentes y posiciones del Ejército y de seguridad en los alrededores de los barrios de Al-Ashrafieh y Sheikh Maqsoud.
Añadió que el Ejército sirio respondió al ataque en cumplimiento de su responsabilidad de proteger a los civiles, y limitó sus acciones a responder al fuego de las SDF.
En la misma línea, el Ministerio del Interior afirmó que los miembros de las SDF desplegados en Sheikh Maqsoud y A-Ashrafieh llevaron a cabo “un ataque sorpresa” contra personal de seguridad que custodiaba puestos de control, abriendo fuego pese a los acuerdos vigentes. Según el ministerio, el ataque dejó heridos a un agente de seguridad y a un soldado, además de causar múltiples lesiones entre personal de defensa civil y civiles.
Como consecuencia de la escalada, la televisión estatal Alikhbariya informó que el ataque provocó el cierre de una de las carreteras de la zona, que une Alepo y Gaziantep.
Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024, tras 24 años en el poder, el gobierno sirio ha tomado una amplia serie de medidas para garantizar la seguridad en todo el país.
El 10 de marzo de este año, con el objetivo de reafirmar la unidad en el país y rechazar los intentos de división, la Presidencia siria anunció la firma de un acuerdo para la integración en las instituciones del Estado de las SDF –que están controladas por el grupo terrorista YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK–.
Sin embargo, las autoridades sirias señalaron que, en los meses posteriores, las SDF no mostraron esfuerzos concretos para cumplir los términos del acuerdo.
Fidan: “Las SDF no tienen intención avanzar en negociaciones”
Horas antes de los ataques, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, había afirmado que las SDF han mostrado poca disposición a avanzar en las conversaciones sobre su integración al gobierno sirio.
Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Damasco junto al ministro de Exteriores sirio, Asaad Hassan Al-Shaibani, Fidan sostuvo que “las SDF no tienen una intención real de lograr avances significativos en las negociaciones de integración con la administración de Damasco”.
En ese sentido, el ministro añadió que la conducta del grupo se ha convertido en un serio obstáculo para el progreso de las conversaciones, y lo señaló por coordinar determinadas actividades con Tel Aviv. “El hecho de que las SDF lleven a cabo algunas de sus actividades en coordinación con Israel representa actualmente un obstáculo importante en las discusiones que se mantienen con Damasco”, afirmó.
Las declaraciones de Fidan se produjeron durante una visita de alto nivel a Damasco de funcionarios de Türkiye, entre ellos el propio Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, y el director de la Organización Nacional de Inteligencia, Ibrahim Kalin, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, otras fuentes indicaron que la delegación tenía previsto reunirse con el presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, y otros altos funcionarios del país para evaluar de forma integral el rumbo de las relaciones turco-sirias durante el último año.
Las conversaciones también estaban llamadas a centrarse en la implementación del acuerdo alcanzado el 10 de marzo, estrechamente vinculado a las prioridades de seguridad nacional de Türkiye, así como en los riesgos de seguridad emergentes en el sur de Siria derivados de las acciones de Israel.