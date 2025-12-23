Al menos cuatro civiles murieron y varias personas resultaron heridas este lunes en el norte de Alepo por disparos de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), la rama siria del grupo terrorista YPG/PKK. Autoridades locales reportaron que el ataque dejó heridos a niños y a personal de Defensa Civil y de seguridad, y obligó a decenas de familias y trabajadores de fábricas a huir de la zona.

Según la agencia estatal siria SANA, terroristas de las SDF atacaron con fuego de ametralladora y proyectiles de mortero un puesto de control situado entre las rotondas de Shayhan y Al-Layramoun, lo que forzó a residentes y trabajadores a abandonar la zona.

Además, bombardearon con morteros y cohetes varios barrios de Alepo, y uno de esos ataques causó la muerte de un civil, indicó la agencia. Los impactos alcanzaron además infraestructuras civiles, incluido el Hospital Al-Razi de la ciudad, aunque no se informó sobre víctimas ni daños.

Asimismo, SANA informó que dos niños resultaron heridos por disparos cerca de Shayhan, mientras que se registraron incendios en los barrios de Jamiliyah y Sheikh Taha como consecuencia de los ataques.

Por su parte, la Defensa Civil Siria afirmó que un niño y una mujer murieron, y que también una joven resultó herida tras un ataque dirigido contra una vivienda residencial en el barrio de Jamiliyah.

Se intensifican las medidas de seguridad

El Ministerio de Defensa también brindó detalles de los ataques. Precisó que las SDF lanzaron un ataque repentino contra posiciones del Ejército sirio y de las Fuerzas de Seguridad Interna en los alrededores de Al-Ashrafieh, causando heridos. Confirmó además que miembros de las SDF atacaron viviendas civiles, residentes y posiciones del Ejército y de seguridad en los alrededores de los barrios de Al-Ashrafieh y Sheikh Maqsoud.

Añadió que el Ejército sirio respondió al ataque en cumplimiento de su responsabilidad de proteger a los civiles, y limitó sus acciones a responder al fuego de las SDF.

En la misma línea, el Ministerio del Interior afirmó que los miembros de las SDF desplegados en Sheikh Maqsoud y A-Ashrafieh llevaron a cabo “un ataque sorpresa” contra personal de seguridad que custodiaba puestos de control, abriendo fuego pese a los acuerdos vigentes. Según el ministerio, el ataque dejó heridos a un agente de seguridad y a un soldado, además de causar múltiples lesiones entre personal de defensa civil y civiles.

Como consecuencia de la escalada, la televisión estatal Alikhbariya informó que el ataque provocó el cierre de una de las carreteras de la zona, que une Alepo y Gaziantep.

Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024, tras 24 años en el poder, el gobierno sirio ha tomado una amplia serie de medidas para garantizar la seguridad en todo el país.