Estados Unidos y Egipto avanzan en la coordinación de un plan para la reconstrucción de Gaza, devastada por meses de ofensiva israelí. Tras una reunión en Qatar, Washington acordó con El Cairo “continuar con las consultas” sobre el proyecto, enmarcado en una iniciativa árabe aprobada en marzo. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump afirmó que “ningún palestino será expulsado” del enclave, declaraciones que contrastan con la postura del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien insiste en un plan para el desplazamiento forzado de la población palestina.

El enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la región, Eric Trager, se reunieron en Qatar con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, para coordinar un plan que permita la reconstrucción del enclave, gravemente afectado por la ofensiva israelí.

Durante el encuentro, las partes acordaron “mantener las consultas y la coordinación sobre este plan”, que servirá como base para los esfuerzos de reconstrucción y para restaurar la estabilidad en Oriente Medio, según informó la Cancillería de Qatar en un comunicado.

El plan se deriva de la iniciativa árabe aprobada en la Cumbre Árabe extraordinaria celebrada en El Cairo el 4 de marzo de 2025. La propuesta busca contrarrestar el polémico proyecto presentado por Trump, que planteaba “tomar el control” de Gaza y reasentar a la población palestina para convertir el territorio en un destino turístico. Dicha iniciativa fue calificada por numerosos países y por la ONU como “una limpieza étnica”.

Con un costo estimado de 53.000 millones de dólares, el plan de reconstrucción se implementaría a lo largo de cinco años. Durante las conversaciones, los representantes estadounidenses elogiaron los esfuerzos de Egipto para promover la paz y la estabilidad en la región.

Trump modera su discurso mientras Israel mantiene su postura

En medio de las negociaciones, las declaraciones de Trump han generado sorpresa. Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, el presidente afirmó que “ningún palestino será expulsado” de Gaza, lo que fue celebrado por Egipto, Hamás y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Sin embargo, no está claro si sus palabras representan un cambio real en su postura.

Por su parte, Bezalel Smotrich reafirmó su plan de desplazamiento forzado de la población palestina. El ministro de Finanzas de Israel anunció la apertura de una nueva oficina de "Autoridad de Emigración" para gestionar el traslado de palestinos fuera de Gaza.