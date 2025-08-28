“Los niños ya no tienen fuerzas ni siquiera para gritar de dolor”. Así describen funcionarios y organizaciones internacionales la tragedia en Gaza, donde la hambruna deja a miles de menores sumidos en el dolor y más de 15.800 pacientes esperan ser evacuados con urgencia, según la Organización Mundial de la Salud. Pero Israel lo impide y, en paralelo, avanza con su plan de ocupación en la Ciudad de Gaza: destruye viviendas, despliega tropas y fuerza el desplazamiento masivo de la población civil en lo que, hace apenas dos años, era una ciudad rebosante de vida.

Pero la hambruna — declarada oficialmente por la ONU la semana pasada , aunque en el terreno comenzó mucho antes— no es solo un término técnico. Así lo explicó la presidenta de la organización internacional Save the Children, Inger Ashing, en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la actual situación de Gaza.

“Cuando no hay suficiente comida, los niños sufren desnutrición aguda y luego mueren lenta y dolorosamente. Eso, en términos simples, es lo que significa la hambruna”, explicó Ashing.

Relató, además, cómo es el proceso que va apagando la vida durante semanas: el cuerpo consume primero la grasa para sobrevivir y, cuando ésta se agota, literalmente comienza a devorarse a sí mismo, utilizando músculos y órganos vitales.

“Sin embargo, nuestras clínicas están casi en silencio. Ahora los niños no tienen fuerzas para hablar ni siquiera para gritar de dolor. Yacen allí, demacrados, literalmente consumiéndose”, agregó.

Y la atención médica insuficiente agrava aún más este sufrimiento, dejando que los niños padezcan dolores extremos sin recibir la ayuda que necesitan. En este contexto crítico, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que 15.800 pacientes en Gaza necesitan ser evacuados de inmediato para recibir atención médica adecuada.

“Esta mañana, la OMS evacuó a 18 niños y un adulto desde Gaza hacia Jordania, junto con 62 acompañantes. Desde octubre de 2023, la OMS ha apoyado la evacuación médica de más de 7.600 pacientes, incluidos 5.300 niños”, señaló Tedros este miércoles en una publicación en la red social X.

Subrayó que aún más de 15.800 pacientes en estado crítico necesitan atención especializada urgente que no pueden recibir en Gaza. Por ello, urgió restablecer las rutas de evacuación médica hacia Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.

“La mejor medicina es la paz”, concluyó.

La primer hambruna en Oriente Medio





La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza la semana pasada, responsabilizando a lo que calificó como una obstrucción sistemática de la ayuda por parte de Israel durante más de 22 meses de ofensiva.

Un sistema de monitoreo de hambre respaldado por la ONU, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), señaló que la hambruna afecta a 500.000 personas en el enclave, que cubre aproximadamente una quinta parte del territorio palestino, incluida la Ciudad de Gaza.

La IPC proyectó que la hambruna se expandirá hacia finales de septiembre y alcanzará alrededor de dos tercios del enclave.

Israel demolió más de 1.500 viviendas en Zeitoun





En paralelo, las fuerzas israelíes continúan con el plan de ocupación en la Ciudad de Gaza. La Defensa Civil palestina informó que, desde el inicio de la operación terrestre a comienzos de este mes, más de 1.500 viviendas en el barrio de Zeitoun han sido arrasadas. Su portavoz Mahmoud Bassal señaló que no queda ningún edificio en pie en la parte sur del vecindario.

El ejército ha utilizado maquinaria de construcción junto con robots cargados de explosivos, detonando siete sitios diariamente y empleando drones para lanzar artefactos sobre los tejados de las casas, explicó Bassal. Esto ha intensificado la magnitud de la destrucción en la zona, añadió. La demolición sistemática ha obligado al 80% de los residentes de Zeitoun a desplazarse hacia las zonas occidental o septentrional de Ciudad de Gaza, indicó Bassal.

Este despliegue forma parte del plan aprobado por el Gabinete de Seguridad de Israel el 8 de agosto, que contempla desplazar a aproximadamente un millón de palestinos hacia el sur, rodear la ciudad y ocuparla.