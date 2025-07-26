Eran casi las seis de la tarde cuando Abdulrahman Al-Assar llegó al punto de distribución de ayuda en Al-Tina, en el sur de Gaza ocupada. Como miles de palestinos en la zona, su llegada estaba marcada por la desesperación.

Los mercados estaban vacíos. No quedaba nada que comprar, incluso si uno tuviera dinero.

"No hay absolutamente nada", dice. "Así que me vi obligado a vivir de la ayuda estadounidense por las difíciles circunstancias en las que estamos".

No estaba solo. El patio estaba abarrotado de gente. Hambre, agotamiento y ansiedad flotaban en el aire espeso. Padres con ojos hundidos cargaban niños famélicos. El polvo se levantaba bajo los pies de una multitud que no esperaba caridad, sino la mera posibilidad de seguir viva.

Y entonces, llegaron los disparos.

"Nos disparaban cada vez que nos acercábamos, cada vez que avanzábamos, disparaban", recuerda Abdulrahman. "Disparos al azar. Salvajes y al azar. Corríamos bajo las balas. Balas sobre nosotros, a nuestro lado, frente a nuestros ojos. Una persona cayó al suelo justo delante de nosotros".

Lo que debía ser una línea para recibir alimentos se convirtió, una vez más, en un campo de muerte. Aquella tarde, el 16 de julio, al menos veinte palestinos fueron asesinados mientras intentaban conseguir comida en el enclave asediado. Otros fueron aplastados por la muchedumbre. Decenas resultaron heridos. Algunos, simplemente, desaparecieron.

En el corazón del caos estaba la Fundación Humanitaria para Gaza, una iniciativa lanzada a finales de mayo con el respaldo de Estados Unidos e Israel, presentada como una alternativa para entregar ayuda humanitaria rápidamente, sin pasar por las agencias internacionales tradicionales.

Pero para los palestinos, lo que prometía ser alivio se ha transformado en una trampa. Desde su creación, más de 1.100 personas han muerto o han resultado heridas cerca de estos llamados centros de ayuda.

Abdulrahman, de 28 años, originario de Rafah, es padre y único sostén de una familia de once personas. En casa, no queda nada.

"No tenemos papas. Que Dios provea", dice con voz temblorosa. "Sólo queremos sobrevivir. Tengan piedad. Somos su gente".

Llamarlos para matarlos



Abdulrahman recuerda el momento en que las puertas del punto de distribución se cerraron repentinamente cuando la multitud se aproximó.

"Nos detuvieron y nos hicieron retroceder. Éramos muchos… mucha gente", relata.

Y cuando por fin se abrieron, comenzó el pánico. Un tumulto incontrolable. Gritos. Caídas. Cuerpos pisoteados por otros cuerpos. Gente atrapada contra las vallas, incapaz de levantarse.

Abdulrahman fue uno de ellos. Quedó enterrado bajo una montaña de personas.

"La mitad de mi cuerpo estaba perdida. No la sentía".

Los gritos se mezclaban con súplicas. Algunos, desesperados, intentaban hablar en inglés, rogando a los soldados estadounidenses presentes que intervinieran. Pero nadie acudió.

"Se negaron a venir. Solo nos filmaban, se burlaban, se reían, apartaban la mirada", dice.

Pasaron minutos. La gente se asfixiaba. Entonces, otra ráfaga de disparos. Esta vez, al suelo.

"'¡Levántense!', decían. Disparaban para obligarnos a levantarnos".