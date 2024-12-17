Las recientes elecciones en Estados Unidos dejaron un claro vencedor: Donald Trump. Y el republicano obtuvo un apoyo histórico entre la comunidad latina, al alcanzar el 46% de los votos de esta población, según varias encuestas, como de NBC .

¿Los motivos? Sus promesas de crecimiento económico y de reducción de la inflación. El electorado latino, en su mayoría de clase trabajadora, ha vivido los últimos años con preocupación por el aumento de precios.

Así lo manifiesta Lizzbeth Ixchu, psicóloga colombiana radicada desde hace 34 años en Miami. Vino a estudiar inglés y acabó casándose y formando una familia en Florida. “Mi mayor deseo es que mejore la economía y bajen los impuestos”, le dice a TRT Español. “Durante los últimos meses de la anterior gestión de Trump, pagamos 1,89 dólares por casi cuatro litros de gasolina y ahora nos cuesta 3,03 dólares”.

Lizzbeth cree que Trump puede remediar los desafíos en materia económica y ante el desborde de la delincuencia. “Yo amo este país, nos ha abierto la puerta a los latinos, pero esperamos más del gobierno, por eso he votado a Trump. Confiamos en él no solo para la mejora de la economía, sino para que garantice la seguridad y el orden. Yo también soy inmigrante pero estoy en contra de la inmigración ilegal. En Miami ha crecido mucho la delincuencia y está claramente relacionada con el aumento de personas que han llegado durante los últimos cuatro años”, añade.

Preocupación por la economía

A pesar de la influencia que tuvo la difusión de su estricta política migratoria y del discurso del miedo de Trump, el tema que encabezó las encuestas previas a las elecciones fue la preocupación por la situación económica.

“Esto también se ha dado en el caso de la comunidad latina, ya que a pesar del aumento del ingreso medio de los hogares latinos en los últimos años, su poder adquisitivo en EE.UU. sigue estando alrededor de un 20% por debajo de la media nacional, lo que se traduce en una gran vulnerabilidad ante el encarecimiento de bienes esenciales”, declara a TRT Español Alejandro Ibañez, analista sénior de negocios en Texas.

Ibañez señala que, si bien a corto plazo el optimismo en la mejora de la economía se ha reflejado en la subida inmediata de la bolsa en Wall Street, a mediano plazo se espera “una continuación de la política proteccionista ya iniciada por Trump en 2016, seguida por Biden y llevada un paso más allá de nuevo por Trump, probablemente en su segundo mandato”.

Si bien las expectativas son altas, según Ibañez, ahora “solo queda esperar cómo las futuras medidas económicas se traducen en la economía doméstica de las familias latinas. Y estar pendientes de cómo evoluciona la enorme deuda pública que EE.UU. acumula y el posible repunte de la inflación, ante una presión sobre la Reserva Federal para bajar de forma acelerada las tasas de interés”.