Un avión con 199 personas deportadas desde Estados Unidos aterrizó en Venezuela el lunes, mientras el presidente Donald Trump continúa las deportaciones masivas contra migrantes. Proveniente de Honduras, la aeronave llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en las afueras de Caracas. Se trata de la más reciente de una serie de repatriaciones que Venezuela ha aceptado desde enero.

El vuelo forma parte de un nuevo acuerdo con Estados Unidos, anunciado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, para reanudar los vuelos de repatriación de ciudadanos de ese país. “Gracias a la perseverancia del gobierno, reanudaremos los vuelos para seguir rescatando y liberando a los migrantes de las cárceles en Estados Unidos”, declaró Maduro en un discurso televisado el sábado.

Además, el gobierno venezolano ha resaltado los esfuerzos diplomáticos para garantizar el regreso de sus ciudadanos, que se dan en el marco de una política migratoria estricta en EE.UU.

La medida llega tras varias semanas de tensión diplomática. El primer acuerdo de repatriación fue negociado por el enviado especial de EE.UU., Richard Grenell, pero fue suspendido temporalmente. En ese contexto, Washington trasladó a 238 migrantes venezolanos a El Salvador, donde fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad y campo de trabajos forzados.

Llamado del Gobierno venezolano a El Salvador

Durante su discurso, Maduro también se dirigió al presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Usted debe garantizar su salud y, más temprano que tarde, debe liberarlos y entregarlos”, dijo.

“Migrar no es un delito”, agregó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. “Y no descansaremos hasta que todos los que deseen regresar estén de vuelta, y rescatemos a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador”.