Türkiye logró controlar todos los 55 incendios forestales que se desataron en las últimas 24 horas, informó el ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, mientras aún continúan las operaciones de enfriamiento en las zonas afectadas.

El ministro señaló, en declaraciones a la prensa este martes, que el último incendio activo se ubicaba en Harmancik, en la provincia noroccidental de Bursa.

“Nuestros esfuerzos para controlar completamente el incendio continúan, con cinco aviones, 30 helicópteros y 855 vehículos terrestres”, detalló.

Yumakli explicó que la niebla matutina y el humo, junto con fuertes vientos en la tarde, retrasaron las operaciones aéreas. “Nos llevó más tiempo controlar la situación”, afirmó.