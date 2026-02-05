Una revelación vuelve a agitar el convulso caso del magnate condenado por tráfico sexual, Jeffrey Epstein. Y esta vez es por cuenta de un informante encubierto del FBI, que aseguró haber estado convencido que el multimillonario era un espía de Israel, de acuerdo a un documento del Gobierno de EE.UU. publicado por el Departamento de Justicia la semana pasada. El texto forma parte de los millones de registros recién revelados del caso.

Ahora bien, el documento relata que el informante –identificado como una fuente humana confidencial (CHS, por sus siglas en inglés)– afirmó que el abogado de Epstein, Alan Dershowitz, le dijo al entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Alex Acosta, que Epstein “pertenecía tanto a los servicios de inteligencia estadounidenses como a los de los aliados”.

“La CHS compartió llamadas telefónicas entre Dershowitz y Epstein, durante las cuales (el informante) tomó notas. Después de estas comunicaciones, el Mossad llamaba entonces a Dershowitz para obtener el informe posterior. Epstein era cercano al ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, y se entrenó como espía bajo su tutela”, se lee en el registro.

También añade que Barak “creía que (el actual primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu era un criminal”. Y ahí es cuando menciona que el informante “llegó a convencerse de que Epstein era un agente cooptado del Mossad”, en medio de rivalidades regionales que involucraban a Israel.

El documento incluye una anotación que dice “ver reportes previos”, aunque no está claro a qué reportes se refiere.

A eso se suma que el informante le indicó al FBI que Dershowitz supuestamente dijo que “si fuera joven otra vez, estaría sosteniendo una pistola paralizante como agente de la inteligencia de Israel (Mossad)”.

“La CHS creía que Dershowitz fue cooptado por el Mossad y se suscribía a su misión”, afirma el documento.

El más reciente grupo de documentos relacionados con Epstein que publicó el Departamento de Justicia menciona a varias figuras de alto perfil, incluidos Dershowitz y otros miembros de la élite política y financiera.

Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de la Ciudad de Nueva York en 2019, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual.