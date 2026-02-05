Una revelación vuelve a agitar el convulso caso del magnate condenado por tráfico sexual, Jeffrey Epstein. Y esta vez es por cuenta de un informante encubierto del FBI, que aseguró haber estado convencido que el multimillonario era un espía de Israel, de acuerdo a un documento del Gobierno de EE.UU. publicado por el Departamento de Justicia la semana pasada. El texto forma parte de los millones de registros recién revelados del caso.
Ahora bien, el documento relata que el informante –identificado como una fuente humana confidencial (CHS, por sus siglas en inglés)– afirmó que el abogado de Epstein, Alan Dershowitz, le dijo al entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Alex Acosta, que Epstein “pertenecía tanto a los servicios de inteligencia estadounidenses como a los de los aliados”.
“La CHS compartió llamadas telefónicas entre Dershowitz y Epstein, durante las cuales (el informante) tomó notas. Después de estas comunicaciones, el Mossad llamaba entonces a Dershowitz para obtener el informe posterior. Epstein era cercano al ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, y se entrenó como espía bajo su tutela”, se lee en el registro.
También añade que Barak “creía que (el actual primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu era un criminal”. Y ahí es cuando menciona que el informante “llegó a convencerse de que Epstein era un agente cooptado del Mossad”, en medio de rivalidades regionales que involucraban a Israel.
El documento incluye una anotación que dice “ver reportes previos”, aunque no está claro a qué reportes se refiere.
A eso se suma que el informante le indicó al FBI que Dershowitz supuestamente dijo que “si fuera joven otra vez, estaría sosteniendo una pistola paralizante como agente de la inteligencia de Israel (Mossad)”.
“La CHS creía que Dershowitz fue cooptado por el Mossad y se suscribía a su misión”, afirma el documento.
El más reciente grupo de documentos relacionados con Epstein que publicó el Departamento de Justicia menciona a varias figuras de alto perfil, incluidos Dershowitz y otros miembros de la élite política y financiera.
Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de la Ciudad de Nueva York en 2019, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual.
En 2008, el magnate se declaró culpable en un tribunal de Florida y fue condenado por captar a un menor para prostitución. Sin embargo, los críticos han descrito el acuerdo de declaración de culpabilidad, aprobado justamente entonces por el fiscal Acosta, como “muy ventajoso”.
Las víctimas de Epstein han denunciado que este dirigía una extensa red de tráfico sexual que involucraba a miembros de la élite económica y política.
Las repercusiones del caso Epstein se extienden
Mientras tanto, el multimillonario tecnológico Bill Gates ha dicho que lamenta “cada minuto” que pasó con Epstein, tras la divulgación de documentos del Departamento de Justicia que arrojan más luz sobre las relaciones del magnate condenado con figuras prominentes.
Durante una entrevista, el cofundador de Microsoft se disculpó por sus interacciones pasadas con Epstein y rechazó las afirmaciones hechas en un borrador de correo electrónico atribuido al magnate condenado, que sostenía que Gates estaba involucrado en relaciones extramatrimoniales.
Gates describió el correo electrónico como falso y dijo que nunca fue enviado.
La exesposa de Gates, Melinda French Gates, indicó que la publicación del documento reabrió recuerdos dolorosos, y enfatizó que las preguntas sin resolver sobre los vínculos relacionados con Epstein deben ser respondidas por los involucrados. La pareja se divorció en 2021.
Gates ha dicho previamente que se reunió con Epstein varias veces entre 2011 y 2014, creyendo que el financiero podría ayudar a recaudar fondos para causas de salud global, una decisión que ahora califica como un error.