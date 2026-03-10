La Paz, Bolivia — “El pescado era antes el desayuno de nuestros abuelos porque no había pan. Ahora no hay pescado en abundancia, migró y algunas especies se extinguieron. El ‘pejerrey’ antes había mucho; hoy se encuentra muy poco. La ‘boguita’ ya no hay”, lamenta Rosa Jalja, una mujer aymara y activista de 73 años, en conversación con TRT Español.

En Bolivia, Rosa advierte sobre la disminución del 85% de los peces nativos debido a la pesca indiscriminada y a la contaminación del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, situado a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de 8.372 kilómetros cuadrados compartida por Perú y Bolivia.

Para enfrentar esta situación, hace 12 años Rosa fundó la Red Mujeres Unidas en Defensa del Agua , una ONG que agrupa a lideresas de Bolivia y Perú bajo la misión de salvar el lago Titicaca. "Nos hemos organizado, somos varias mujeres y nos hemos dado la tarea de aglutinarnos”, cuenta. “Las defensoras del lago Titicaca ya estamos en siete municipios".

Desde entonces, el compromiso constante de Rosa le ha ganado el respeto de su comunidad al liderar la movilización de mujeres indígenas en la defensa y restauración del Titicaca. En 2015, la municipalidad de Copacabana, a 154 kilómetros de La Paz, reconoció el labor ambiental esta esta lideresa aymara.

El lago sagrado

En 2023, ONU Mujeres para América Latina y el Caribe destacó la contribución de Rosa al “ cuidado de la Madre Tierra , y ella afirmó su compromiso de “proteger” Copacabana, junto al lago “sagrado” de Titicaca, que la comunidad local considera “no como un objeto, sino como un sujeto al que no hay que hacerle daño”.

Esta lideresa explica que el lago Titicaca ha representado un elemento clave para los pueblos locales desde la época prehispánica, cuando el lago funcionó como un centro ceremonial, comercial y productivo del Imperio inca, que existió entre 1438 y 1533. Actualmente, Rosa y más de tres millones de personas –incluidos los pueblos aymara, quechua y uro, que representan el 37% de la población boliviana y viven en las riberas del lago– dependen del Titicaca para subsistir. Sin embargo, observan cómo disminuye el nivel del agua, cambia la flora, mueren los peces y migran las aves.

Ante esta situación ambiental, y movida por su amor a la tierra y por las tradiciones que la vinculan con la naturaleza y el sagrado lago, Rosa asume con firmeza su responsabilidad frente a la crisis climática. “Como mujer, todo esto me motiva a seguir adelante, ya que el cambio climático nos afecta, especialmente en la producción de papa, cebolla y habas”, afirma.

Activismo tecnológico: de la radio a la orilla del lago

En esta lucha, Rosa inicia cada día con un programa radial sobre el cuidado del lago, promoviendo la participación de las comunidades campesinas y generando conciencia sobre la situación del Titicaca, el medio ambiente y la crisis climática.

Luego, su trabajo se refleja en sus manos arrugadas cuando recorre la orilla midiendo el nivel del agua para proteger la Madre Tierra, acompañada por un equipo de mujeres indígenas de Bolivia y Perú, que van desde adolescentes hasta adultas mayores. Aunque aferradas a las tradiciones ancestrales, han adoptado herramientas modernas. “Tenemos un equipo que usa la tecnología”, explica Rosa sobre el uso de drones. “Miden el nivel del agua, pero también el nivel de contaminación”.

Según la red, los intereses económicos y geopolíticos están transformando la región y afectando a las comunidades locales, lo que preocupa a Rosa, ya que el agua no es apta para consumo y puede enfermar a las familias de la zona.