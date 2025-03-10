TÜRKİYE
3 min de lectura
Enfrentamientos en Latakia buscan perturbar la política de moderación de Siria: ministro turco Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, enfatizó que ni los países de la región ni Türkiye apoyan ninguna iniciativa que pueda socavar la estabilidad de Siria.
00:00
Enfrentamientos en Latakia buscan perturbar la política de moderación de Siria: ministro turco Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en una reunión de seguridad en Ammán. / Reuters
10 de marzo de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se refirió a los recientes enfrentamientos en Siria entre las fuerzas gubernamentales y los leales al derrocado régimen de Bashar Al-Assad, afirmando que hubo un "esfuerzo por descarrilar la política del gobierno sirio que consiste en no reaccionar ante provocaciones durante semanas".

Fidan destacó la importancia de que alauíes, cristianos, drusos y nusairíes en Siria eviten involucrarse en cualquier tipo de provocación.

Sus declaraciones se produjeron el domingo durante una rueda de prensa en Jordania conjunta en el marco de una cumbre que reunió a los ministros de Exteriores de Türkiye, Jordania, Iraq, Líbano y Siria.

Al encuentro asistieron ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, junto con jefes de inteligencia y líderes militares de los países participantes. Entre los temas abordados estuvieron la cooperación en seguridad, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como las dinámicas regionales en general.

Por parte de Türkiye, participó el ministro Fidan junto al ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, y el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin.

Fidan dijo que abordó cuestiones relacionadas con la estabilidad de Siria, incluyendo la lucha contra el terrorismo y las actividades de grupos extremistas en la región. "Por supuesto, estamos comprometidos a apoyar plenamente al nuevo gobierno en Siria y a respaldar todos sus esfuerzos para estabilizar el país", afirmó.

Asimismo, subrayó que ni los países de Oriente Medio ni Türkiye apoyan iniciativas que socaven la estabilidad de Siria, enfatizando que han abogado constantemente por la protección de la vida de los civiles, así como el patrimonio y los derechos culturales.

RECOMENDADOS

En los últimos días, las provincias sirias de Latakia y Tartús han sido escenario de ataques coordinados por leales al antiguo régimen de Assad. Se trata de la ofensiva más grave desde la caída del régimen en diciembre, con ataques dirigidos contra patrullas de seguridad, puestos de control y hospitales, dejando un saldo de muertos y heridos.

En respuesta, las fuerzas de seguridad y el ejército lanzaron amplias operaciones para dar con los atacantes, lo que ha derivado en intensos enfrentamientos. Funcionarios del gobierno aseguran que la situación avanza hacia una estabilidad total.

Bashar Al-Assad, líder de Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia el 8 de diciembre, poniendo fin al régimen del Partido Baaz, que estaba en el poder desde 1963.

El 29 de enero, Ahmad Al-Sharaa, líder de las fuerzas opositoras que derrocaron a Assad, fue declarado presidente interino.



FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan