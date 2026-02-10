Gaza, Palestina – “Convertirme en madre siempre fue un sueño para mí. El genocidio de Israel en Gaza transformó ese sueño hermoso en una vida de desgarro, pérdida y sufrimiento”, relata la madre palestina Iman Zauro a TRT Español.

Hace tres años, Iman se casó con su esposo Asali Abu Joha, iniciando juntos su vida familiar. Meses antes del 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la brutal ofensiva israelí en el enclave, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo.

“Cuando Yamen llegó a nuestras vidas trajo consigo alegría y esperanza”, recuerda Iman, de 30 años. “Mi esposo y yo no podíamos contener la felicidad. Por fin éramos una familia. Era como un sueño hecho realidad”.

En ese entonces, Asali trabajaba en la construcción. Tras el nacimiento de su hijo, asumió empleos adicionales a tiempo parcial para sostener a su familia en medio del asedio israelí, que afecta todos los aspectos de la vida, especialmente la economía.

“Aún recuerdo cómo mi esposo regresaba a casa después de jornadas agotadoras, feliz y emocionado por ver a nuestro pequeño y jugar con él”, cuenta Iman. “Teníamos dificultades para llegar a fin de mes, pero éramos una familia feliz”.

Sin embargo, los ataques de Israel desataron un caos indescriptible que afectó profundamente cada dimensión de la maternidad para Iman. La violencia destruyó la vida que había construido y terminó arrebatándole a sus seres queridos.

Desplazamiento

Cuando Israel lanzó ataques y órdenes de evacuación contra el norte de Gaza en octubre de 2023, Asali le pidió a Iman que llevara a su hijo Yamen, de tres meses, al sur de Gaza para ponerlo a salvo.

Al principio, la pareja creyó que la ofensiva israelí duraría solo unos días, por lo que Asali se quedó atrás para proteger la casa y evitar saqueos.

Sin embargo, a medida que la situación se agravó, el norte y el sur de Gaza quedaron prácticamente separados, lo que dejó a Asali atrapado en el norte y a su familia en el sur.

“Mi esposo quedó atrapado en el norte y yo estaba perdida y aterrorizada en el sur. Yamen y yo nos movíamos constantemente de un lugar a otro, huyendo de los bombardeos. Estábamos solos, sin refugio, sin comida y sin ayuda”, relata Iman.

A medida que los ataques israelíes se intensificaban en el sur de Gaza, Iman continuó desplazándose junto a Yamen, mientras las condiciones se hundían en lo que ya es uno de los capítulos más oscuros de la historia humana.

“Temía que Yamen muriera de hambre. No teníamos alimentos ni suministros. Mi cuerpo no podía producir suficiente leche para mi bebé”, recuerda. “Incluso cuando recibía algo de ayuda, tenía que venderla para comprar leche de fórmula, pañales y pan”.

El hambre y las condiciones de vida extremas pronto afectaron gravemente a su hijo. Durante más de un año, Yamen sufrió enfermedades cutáneas y erupciones causadas por la exposición y la falta de saneamiento. Lo que más angustiaba a su madre era su desnutrición severa.

“Mi hijo era piel y huesos. Cada vez que acudía a un punto médico, diagnosticaban a Yamen con desnutrición”, cuenta Iman. “No había medicinas ni suplementos. Yo estaba devastada y temía por su vida”.

Un reencuentro largamente esperado

Iman recibió con alegría el alto el fuego temporal de enero de 2025. Cargó a Yamen y caminó 15 kilómetros desde el sur hasta el norte de Gaza para reunirse con Asali el primer día.

“Mi esposo nos esperaba del otro lado. Fue uno de los días más felices de mi vida cuando nos reencontramos”, recuerda. “Nunca olvidaré lo feliz que estaba él al ver a Yamen por primera vez después de más de 15 meses de desplazamiento. Fue una escena profundamente conmovedora”.

Poco a poco, la familia comenzó a recuperar cierta estabilidad mientras cuidaban de Yamen y su vida mejoraba lentamente. Más tarde, Iman descubrió que estaba embarazada de trillizas, una noticia llena de alegría para la joven familia.

“Estábamos felices y emocionados de tener tres hijas. Sabía que dar a luz y criarlas sería una gran responsabilidad, pero no tenía miedo mientras mi esposo estuviera a mi lado”, rememora Iman.

Asali esperaba con ilusión conocer a sus niñas y ya había elegido sus nombres: Maryam, Baraa y Jana.

Pero los ataques israelíes volverían a destrozar a la pequeña familia de Iman, esta vez de forma definitiva.