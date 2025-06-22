Después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares en Irán, los llamados a la moderación no tardaron en llegar desde todo el mundo. En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye expresó su profunda preocupación, advirtiendo que el ataque de Washington podría convertir el conflicto regional en una crisis de alcance global.

“El ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán el 22 de junio ha maximizado el riesgo que advertimos en reiteradas ocasiones: una escalada del conflicto y la desestabilización del entorno de seguridad”, señaló el ministerio en un comunicado difundido el domingo.

Ankara dijo estar “profundamente preocupada” por las posibles consecuencias del accionar de EE.UU. “Estos hechos pueden llevar a una disputa regional a un nivel global. No queremos ver un escenario tan desastroso”, añadió el comunicado.

Türkiye llamó a todas las partes involucradas a actuar con responsabilidad y a “detener de inmediato los ataques recíprocos” para evitar más muertes y destrucción.

“La única vía para resolver la disputa en torno al programa nuclear iraní es la negociación”, subrayó el ministerio, que instó a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica.

“Türkiye está dispuesta a cumplir con sus responsabilidades y hacer aportes constructivos”, concluyó.

Por su parte, Efkan Ala, vicepresidente del partido gobernante AK en Türkiye, señaló que los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán profundizan aún más las tensiones existentes en Oriente Medio y aumentan el riesgo de propagación de los conflictos regionales.

Efkan Ala afirmó que una mayor propagación de las tensiones regionales podría conducir a una catástrofe aún mayor. Añadió que se deben priorizar los esfuerzos diplomáticos y las partes deben estar abiertas a la negociación y buscar puntos en común para resolver los conflictos.

Asimismo, el portavoz del AK, Omer Celik, señaló que Israel amenaza a toda la región con su agresión, y que el ataque de EE.UU. a las instalaciones nucleares de Irán podría intensificar aún más el conflicto.

Celik afirmó que el presidente Erdogan ha estado en contacto con líderes regionales y mundiales y que siempre ha sostenido que la solución solo puede alcanzarse mediante la diplomacia. Añadió que Türkiye está dispuesta a facilitar y albergar cualquier proceso de paz, destacando que el diálogo es esencial.

Reacciones globales

Tras los ataques de Estados Unidos, Irán solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión de emergencia para condenar lo que calificó como una agresión y exigir que se responsabilice a quienes violan el derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Washington había “cruzado una línea roja muy grave”, que el tiempo para la diplomacia había terminado y que Irán tenía derecho a defenderse.

Mientras tanto, distintos países y líderes emitieron comunicados condenando el ataque. Desde América Latina, México, Chile, Cuba, Venezuela, Colombia y Bolivia se manifestaron rápidamente en contra.