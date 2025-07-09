TÜRKİYE
Türkiye comenzará exploración de petróleo en alta mar en Pakistán, anuncia ministro Fidan
Ankara e Islamabad se preparan para fortalecer su alianza con un acuerdo energético clave que permitirá la exploración de petróleo y gas en alta mar, además de planes para ampliar el comercio, la colaboración en defensa y una zona económica especial.
"Türkiye y Pakistán están trabajando para aumentar su volumen de comercio bilateral a 5.000 millones de dólares", afirmó Fidan. / AA
9 de julio de 2025

Empresas turcas ahora podrán realizar exploraciones de petróleo y gas en reservas marítimas de Pakistán, anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante una visita oficial a Islamabad.

Durante una rueda de prensa conjunta con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, este miércoles, Fidan subrayó la intención de Ankara de profundizar los lazos económicos y energéticos con Islamabad, especialmente en sectores estratégicos.

"Türkiye y Pakistán están trabajando para aumentar su volumen de comercio bilateral a 5.000 millones de dólares", afirmó Fidan. "También estamos evaluando la cooperación en áreas clave como la minería, el petróleo, el gas natural y los elementos de tierras raras".

De la misma manera, Fidan destacó un acuerdo energético firmado en abril entre la Corporación Petrolera Turca (TPAO) y las empresas petroleras estatales de Pakistán como un "paso altamente significativo" para ampliar la cooperación bilateral.

Gracias a este acuerdo, las empresas turcas y pakistaníes podrán explorar conjuntamente petróleo y gas en las zonas marítimas de Pakistán, una iniciativa sin precedentes en la historia de la colaboración energética entre las dos naciones.

"Este es uno de los resultados del enfoque más institucionalizado que estamos tratando de establecer", añadió.

Una asociación cada vez más estrecha

Por su parte, Ishaq Dar afirmó que Islamabad y Ankara acordaron fortalecer aún más la cooperación en una serie de áreas, incluyendo economía, industria de defensa, energía e infraestructura.

Elogiando la industria de defensa turca, Dar señaló que Pakistán desea reforzar aún más su cooperación estratégica en materia de defensa, y promoción de la paz y la estabilidad en la región.

Ambas partes están "activamente" involucradas en diversas actividades, entre ellas el desarrollo de capacidades en la lucha contra el terrorismo, continuó Dar.

Asimismo, indicó que empresas turcas participarán en la privatización de las compañías de distribución del sector energético.

Zona económica especial

Según Dar, ambas partes están trabajando en la creación de una zona económica especial dedicada a los empresarios turcos, en Karachi y Estambul.

"Estamos dando seguimiento activo para aprovechar la experiencia y el conocimiento técnico de Türkiye en desguace y almacenamiento de buques, así como en el uso eficiente del agua para la agricultura", explicó. 

El ministro de Exteriores también agregó que Islamabad y Ankara han acordado reanudar la comisión ministerial conjunta, inactiva desde hace 11 años, la cual será copresidida por el ministro de Comercio de Pakistán, Jam Kamal, y el ministro de Defensa de Türkiye, Yasar Guler.

"Todo este trabajo sentará una base sólida para el octavo Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel", que se celebrará el próximo año en Türkiye, concluyó.


