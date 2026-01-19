Türkiye dio la bienvenida al alto el fuego y al “Acuerdo de Integración Total” en Siria, anunciados por Damasco este sábado, al señalar que este pacto podría acelerar los esfuerzos para restaurar la estabilidad y la seguridad, al tiempo que salvaguarda la unidad territorial del país.
En un comunicado emitido este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye expresó su esperanza de que el acuerdo –que dio a conocer el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa– avance de manera rápida y efectiva hacia la consolidación de la paz basada en la unidad y la integridad territorial de la nación. También se espera que contribuya a la seguridad de los países vecinos y de la región en general.
Ankara describió el momento actual como una fase decisiva de una “nueva era” que comenzó el 8 de diciembre de 2024 tras la caída del régimen de Bashar Al Assad. En ese sentido, destacó que se trata de una oportunidad única para que Siria construya un futuro próspero después de años de conflicto.
El ministerio también subrayó que la estabilidad duradera dependerá de una comprensión clara por parte de todos los grupos e individuos de que el futuro de Siria no reside en el terrorismo o la división, sino en la unidad, la integración y la cohesión nacional.
Türkiye reafirmó su apoyo a los esfuerzos antiterroristas del gobierno sirio y a los planes de reconstrucción, afirmando que continuará respaldando políticas inclusivas y unificadoras basadas en el consentimiento del pueblo sirio, según el comunicado.
Erdogan: “El apoyo de Türkiye a Siria contra al terrorismo seguirá aumentando”
En concordancia con esta postura oficial, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan le expresó en una llamada a su homólogo Al-Sharaa que la eliminación completa del terrorismo en Siria es necesaria tanto para ese país como para toda la región.
“El apoyo de Türkiye a Siria en muchas áreas, especialmente en la lucha contra el terrorismo, seguirá aumentando”, sostuvo Erdogan durante la conversación, según informó el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, en una declaración publicada en la plataforma turca de redes sociales NSosyal.
Durante la llamada también se abordaron las relaciones bilaterales y los acontecimientos recientes en Siria, con Erdogan enfatizando que Türkiye concede importancia a la integridad territorial, la unidad, la cohesión, la estabilidad y la seguridad de Siria.
“Una región libre de terrorismo”
A este mensaje se sumó también Duran, quien describió el acuerdo en Siria como un paso significativo hacia el establecimiento de una “región libre de terrorismo”, un objetivo largamente enfatizado por el presidente Erdogan.
“La implementación de las condiciones del acuerdo será monitoreada de cerca”, afirmó Duran en NSosyal este domingo, agregando que los acontecimientos no fueron coincidencia, sino que reflejan principios y advertencias expresados repetidamente a lo largo de los años por el presidente.
Duran señaló que la estabilidad duradera en Siria depende de garantizar los derechos de todos los grupos étnicos y sectarios sobre la base de una ciudadanía igualitaria.
“Una Siria que preserve su integridad territorial y esté libre de organizaciones terroristas es clave para la paz regional”, agregó. También apuntó que los pasos dados y los esfuerzos realizados por el gobierno sirio en este sentido son importantes.
Según Duran, Türkiye es un actor fuerte tanto sobre el terreno como en la mesa de negociaciones, destacando que las operaciones contra grupos terroristas están ayudando a crear una zona segura a lo largo de las fronteras del país, mientras que los esfuerzos diplomáticos están respaldando los procesos que dan forma al futuro de Siria.
“La integridad territorial y la soberanía de Siria son indispensables para Türkiye señaló, agregando que Ankara considera la seguridad de su vecino como inseparable de la propia y ve la paz como un principio y la estabilidad como un objetivo.