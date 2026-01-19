Türkiye dio la bienvenida al alto el fuego y al “Acuerdo de Integración Total” en Siria, anunciados por Damasco este sábado, al señalar que este pacto podría acelerar los esfuerzos para restaurar la estabilidad y la seguridad, al tiempo que salvaguarda la unidad territorial del país.

En un comunicado emitido este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye expresó su esperanza de que el acuerdo –que dio a conocer el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa– avance de manera rápida y efectiva hacia la consolidación de la paz basada en la unidad y la integridad territorial de la nación. También se espera que contribuya a la seguridad de los países vecinos y de la región en general.

Ankara describió el momento actual como una fase decisiva de una “nueva era” que comenzó el 8 de diciembre de 2024 tras la caída del régimen de Bashar Al Assad. En ese sentido, destacó que se trata de una oportunidad única para que Siria construya un futuro próspero después de años de conflicto.

El ministerio también subrayó que la estabilidad duradera dependerá de una comprensión clara por parte de todos los grupos e individuos de que el futuro de Siria no reside en el terrorismo o la división, sino en la unidad, la integración y la cohesión nacional.

Türkiye reafirmó su apoyo a los esfuerzos antiterroristas del gobierno sirio y a los planes de reconstrucción, afirmando que continuará respaldando políticas inclusivas y unificadoras basadas en el consentimiento del pueblo sirio, según el comunicado.

Erdogan: “El apoyo de Türkiye a Siria contra al terrorismo seguirá aumentando”

En concordancia con esta postura oficial, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan le expresó en una llamada a su homólogo Al-Sharaa que la eliminación completa del terrorismo en Siria es necesaria tanto para ese país como para toda la región.

“El apoyo de Türkiye a Siria en muchas áreas, especialmente en la lucha contra el terrorismo, seguirá aumentando”, sostuvo Erdogan durante la conversación, según informó el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, en una declaración publicada en la plataforma turca de redes sociales NSosyal.

Durante la llamada también se abordaron las relaciones bilaterales y los acontecimientos recientes en Siria, con Erdogan enfatizando que Türkiye concede importancia a la integridad territorial, la unidad, la cohesión, la estabilidad y la seguridad de Siria.