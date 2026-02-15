GENOCIDIO EN GAZA
Israel asesinó a más de 600 palestinos en Gaza desde alto el fuego
Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea o dispara contra palestinos. En estas continuas violaciones del alto el fuego firmado en octubre de 2025, más de 600 palestinos fueron asesinados y 1.600 resultaron heridos.
Son 601 los palestinos asesinados y 1.607 los heridos desde el inicio de la tregua. / AP
Cuando Israel y Hamás firmaron el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, los palestinos celebraron con la esperanza de que cesaran los ataques que los habían asediado durante dos años. Sin embargo, la tregua no se cumplió: Israel continuó bombardeando y disparando a diario, violando el acuerdo, y el número de palestinos asesinados superó este domingo los 600.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que “el número total de víctimas que llegaron a los hospitales de Gaza (…) incluye 10 nuevos mártires y 9 heridos”, lo que eleva a 601 los palestinos asesinados y a 1.607 los heridos desde el inicio de la tregua.

Durante la madrugada, el Ejército israelí mató a diez gazatíes en dos ataques separados en el norte y el sur del enclave, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes hospitalarias. Al menos cuatro personas murieron tras un ataque con drones contra un grupo de civiles y una tienda de campaña en Yabalia, según una fuente del Hospital Al-Shifa.

En otro ataque con drones, seis personas más murieron en la zona de Al-Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Nasser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.

Israel justifica estos ataques alegando que los palestinos se acercan demasiado a sus tropas, replegadas en la denominada “línea amarilla”. Se trata de una demarcación no oficial donde las fuerzas israelíes continúan desplegadas y que delimita un área bajo control militar que abarca más de la mitad del enclave. Esta línea, además, no tiene ninguna señalización que indique hasta donde los palestinos podrían, supuestamente, moverse.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en 2023, al menos 72.060 palestinos han muerto en Gaza, entre ellos más de 20.000 niños, según el Ministerio de Salud. Existe un amplio consenso internacional de que Tel Aviv cometió actos de genocidio contra los palestinos.

Comité de Gaza destaca avances para cumplir su mandato en Gaza

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) afirmó el sábado que las declaraciones de Hamás sobre su disposición a entregar todas las instituciones públicas allanan el camino para que el organismo asuma plenamente sus responsabilidades en la gestión de la fase de transición.

En un comunicado, el comité —formado tras el alto el fuego de octubre en Gaza— señaló que “considera la reciente expresión de disposición para una transición ordenada como un paso clave para cumplir su mandato como administración transitoria de Gaza”.

El texto, sin embargo, no precisó cuándo el comité comenzará a operar desde Gaza. El NCAG había anunciado previamente que inició su labor desde El Cairo a mediados de enero. 

El ingreso de los miembros del comité a Gaza requiere coordinación operativa y de seguridad a través de los pasos fronterizos controlados por Israel. Y esto limita su posibilidad de concretar sus acciones.

“Reafirmamos que el control administrativo, civil y policial pleno por parte del NCAG no es meramente un procedimiento; el NCAG no puede asumir responsabilidades sin contar con todas las facultades administrativas, civiles y policiales necesarias para implementar su mandato de manera efectiva”, señaló el comunicado.

En este marco, la Oficina de Medios de Gaza renovó el jueves su llamado para que el comité nacional comience a ejercer sus funciones. Hamás también anunció en reiteradas ocasiones su disposición a facilitar el trabajo del organismo.

FUENTE:TRT Español y agencias
