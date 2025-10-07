Se cumplen dos años desde que comenzó la peor tragedia para el pueblo palestino desde 1948, uno de los episodios más devastadores en la historia moderna de Oriente Medio y un acontecimiento que quedará marcado en la memoria colectiva de la humanidad: el genocidio de Israel en Gaza.

En esta ofensiva, Israel ha matado a más de 67.160 personas y ha dejado heridas a más de 169.679 —aunque expertos afirman que la cifra real podría ser mucho mayor—, devastando por completo el enclave y reduciéndolo a escombros. ¿La justificación? El supuesto “derecho a la autodefensa” de Tel Aviv, bajo la excusa de la incursión de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, la violencia sobre Gaza no comenzó ese día. Desde la creación del estado de Israel en 1948, el enclave ha sufrido ataques recurrentes, ocupación militar y restricciones severas. Especialmente desde 1967, Israel ha mantenido un control absoluto sobre Gaza, que incluye la construcción de asentamientos coloniales desmantelados posteriormente y un bloqueo impuesto desde 2007 que limita la entrada y salida de personas, bienes y ayuda humanitaria.

Con apenas 365 km², Gaza ya era, mucho antes del 7 de octubre, el mayor campo de refugiados del mundo. Durante décadas, la población del enclave ha vivido aislada, bloqueada y sometida a ataques periódicos. La combinación de hacinamiento, destrucción de infraestructura y acceso restringido a servicios básicos ha condenado a generaciones enteras a vivir en condiciones extremas de vulnerabilidad.

A lo largo de estas décadas, Israel ha lanzado repetidos bombardeos sobre Gaza, justificándolos como represalia por los cohetes disparados por Hamás. Entre las principales ofensivas se encuentran Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012), Margen Protector (2014) y Guardián de los Muros (2021), que dejaron miles de muertos y sumieron al enclave en un ciclo constante de destrucción y sufrimiento.

Un campo de refugiados desde 1948

La historia de Gaza como campo de refugiados comienza en 1948 con la Nakba, la “catástrofe” en árabe, cuando Israel se fundó sobre el desplazamiento forzado y la limpieza étnica de 750.000 palestinos. Muchos se vieron obligados a buscar refugio en países vecinos como Jordania, Líbano, Siria o Egipto.

Pero también, muchos de esos palestinos desplazados de los territorios que hoy son Israel –ciudades como Yafa, Haifa, Tiberiades, Ascalón o el desierto del Negev– buscaron refugio en Cisjordania ocupada y en Gaza, donde se crearon 19 y 8 campamentos respectivamente, que con el tiempo se fueron convirtiendo en barrios hipercongestionados, caracterizados por altas concentraciones de pobreza y hacinamiento extremo.

Antes de 1948, Gaza tenía una población de aproximadamente 80.000 personas. Sin embargo, tras la Nakba, cerca de 200.000 refugiados llegaron al enclave, lo que triplicó la población local y significó que el 80% de la población de Gaza pasó a ser refugiada, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La situación empeoró en el enclave luego de la ocupación de Israel tras las Guerra de los Seis Días en 1967, cuando Israel levantó hasta 21 asentamientos colonos. En contra de esta política de ocupación estallaron en 1987 y 2000 la Primera y Segunda Intifada, respectivamente.

En el año 2005, debido a las presiones internacionales que exigían la solución de dos Estados, Israel se retiró de Gaza y los asentamientos colonos fueron desmantelados. Sin embargo, mantuvo un control absoluto sobre el enclave, que persiste hasta hoy, limitando la movilidad, la economía y el acceso a servicios básicos, consolidando así la condición de Gaza de una auténtica prisión al aire libre.

Una cárcel desde 2007

La dura realidad del enclave se mantuvo a lo largo de los años, y especialmente se recrudeció en el año 2007, tras el inicio del brutal bloqueo israelí.