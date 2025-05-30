Rafah, Gaza – En Gaza, bajo la sombra del hambre y la desesperación, avanza un nuevo día de sufrimiento. Miles de palestinos, muchos ya debilitados por meses enteros de hambruna , emprenden una larga caminata, algunos recorriendo más de 10 kilómetros desde el centro y sur de Gaza, para llegar a los puntos de distribución de ayuda en el extremo suroeste de Rafah.

Esta es la primera gran entrega de alimentos en muchas semanas. Pero no la organiza la histórica Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) , sino una contratista de seguridad privada de EE.UU., conocida como Fundación Humanitaria de Gaza . La operación de esta empresa en el enclave se impuso por presión israelí, a pesar de que la ONU la ha rechazado al señalar que este sistema viola los principios de neutralidad e independencia humanitaria.

En lugar de alivio, la escena en Rafah se asemeja a un campo de concentración.

Acosados por la desesperación, los palestinos que intentan conseguir algo de alimento son acorralados en jaulas metálicas bajo el sol del desierto, obligados a esperar bajo un calor insoportable, sin baños, sin agua, sin sombra y sin un idioma común con el personal estadounidense.

El aire está cargado de polvo y sudor. Las personas se desmayan por el calor y la asfixia. Según testigos, al menos dos personas colapsaron por falta de oxígeno. El caos estalla mientras civiles hambrientos rompen las vallas diseñadas para “organizar” a la multitud, irrumpiendo en el área para apoderarse de lo que puedan.

“Un campo de batalla por pan”

Khaled Abu Shawarib, de 29 años y proveniente del campamento de refugiados de Deir al-Balah, describió su recorrido de 12 kilómetros como un acto de supervivencia que terminó en horror. “La gente se empujaba dentro de las jaulas. Vi a una niña pisoteada. El personal estadounidense y los soldados israelíes abrieron fuego cuando la gente rompió las barreras”, relató a TRT World. “Eso no era un punto de distribución, era un campo de batalla por pan”.

Testigos también informaron que helicópteros Apache israelíes sobrevolaban la zona mientras el equipo estadounidense era evacuado con rapidez.

Sin paramédicos. Sin un plan de seguridad visible. Solo vallas, arena, armas y dolor.

Una prueba de resistencia